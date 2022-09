Spritsparen mit den Tipps vom Verkehrsminister? - Schwäbische.de-Leser reden Klartext

Nach Ende des Tankrabatts hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den Mineralölkonzernen vorgeworfen, auf Kosten der Autofahrer „Reibach“ zu machen. Zuerst hätten die Konzerne den Rabatt erst mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben, nun würden die gestiegenen Kosten die Kunden sofort erreichen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt der Grünen-Politiker Bürgern, ihren Fahrstil zu ändern, um Sprit zu sparen. „Zunächst mal werden die hohen Spritpreise hoffentlich dazu führen, dass viele Menschen spritsparend fahren. Wenn ich sehe, wie mancher mit Vollgas an die rote Ampel heranfährt, bei Grün abartig beschleunigt oder auf der Autobahn aufs Gas drückt und rast, dann kann ich manchmal kaum glauben, dass Sprit teuer ist. Da sind bei einigen schon ein, zwei Liter pro 100 Kilometer Einsparung allein wegen des Fahrstils drin.“

Wir haben unsere Userinnen und User auf Schwäbische.de gefragt:

Autofahrer sollen zum Spritsparen Fahrstil anpassen – hat Hermann recht?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Was ist aber mit denen, die das bereits komplett beherzigen und das Geld knapp ist?

Manuela W.: Ich gebe Hermann recht, wenn er behauptet, dass die Konzerne Gewinne rausschlagen. Dafür wäre dann die Übergewinnsteuer für alle Energiekonzerne angebracht. Die würden nicht den Gewinn optimieren, wenn die wüssten, dass die den dann mit zusätzlichem Aufwand wieder abgeben müssen. Ferner gebe ich recht, wenn er sagt, dass man durch den Fahrstil möglichst viel sparen soll. Auch das Auto mal stehen lassen geht bei den Meisten. Was ist aber mit denen, die das bereits komplett beherzigen und das Geld knapp ist? Die Aussage von Hermann ist meiner Meinung nach etwas zu kurz gedacht.

Zu lange schon sind wir sehr sorglos mit unseren kostbaren Ressourcen umgegangen – das Auto wird für jede Annehmlichkeit genutzt.

Elisabeth L.: Ich finde auch, dass die steigenden Spritpreise, die uns sicherlich alle sehr belasten, wenigstens zu einem Umdenken anregen sollten. Zu lange schon sind wir sehr sorglos mit unseren kostbaren Ressourcen umgegangen – das Auto wird für jede Annehmlichkeit genutzt: Mal eben schnell an den See zum Kaffee trinken oder zum Kurzurlaub in die Berge fahren... Das ist zwar schön, aber in schwierigen Zeiten nicht notwendig. Vielleicht wäre es möglich, anstelle einer Pauschalen für unverzichtbare Fahrten zum Arbeitsplatz steuerlich einen Ausgleich zu schaffen.

Die Beobachtung des Ministers teile ich nach einigen Hundert Urlaubs-Autobahnkilometern: da wird geheizt wie früher.

Christoph B.: Die Beobachtung des Ministers teile ich nach einigen Hundert Urlaubs-Autobahnkilometern: da wird geheizt wie früher... Wie soll ein Autofahrer anders Sprit sparen, als durch angemessenes Fahren und – wo möglich – den Verzicht auf überflüssige Fahrten? Komplizierte Probleme haben wohl selten einfache Lösungen.

Jeder Normalo fährt sowieso schon nur noch das Nötigste.

Alfred M.: Was wollen die uns noch alles vorschreiben, jeder Normalo fährt sowieso schon nur noch das Nötigste, und früh schalten und nicht hochdrehen versteht sich von selbst!

Die steigenden Spritpreise haben an der längst unhaltbaren Situation dabei nicht das Geringste geändert.

Ralf R.: Als Bewohner der Altstadt Blaubeurens erstaunt es mich in der Tat, wie laut einer aktuellen Verkehrszählung dort noch nie so viele Fahrzeuge zu verzeichnen gewesen sind. Insbesondere Spielstraßen sind dadurch verboten, eigenmächtig zu Durchgangsstraßen umfunktioniert worden. Die steigenden Spritpreise haben an der längst unhaltbaren Situation dabei nicht das Geringste geändert. Im Gegenteil. Der Verkehr nimmt immer weiter zu. Nicht nur der Lärm, sondern auch die Abgase und die Gefahren für Leib und Leben sind inzwischen bis ins Unerträgliche hinein eskaliert. Ganz offenbar lassen sich die Fahrzeughalter nicht von der immensen Teuerung der Kraftstoffe beeindrucken.

Leider müssen aber viele, die ihren Fahrstil angepasst haben, die Kosten mit tragen.

August J.: Es gibt sicher Bürger, welche durch ihren Fahrstil Sprit sparen könnten. Leider müssen aber viele, die ihren Fahrstil angepasst haben, die Kosten mit tragen. Auf dem Land gibt es oft keine Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, deshalb sollte für gewisse Bereiche ein Ausgleich geschaffen werden. Dazu gehören die Fahrten zur Arbeit. Die Regierung sollte im Hinblick auf die „Preistreiberei“ Berufszweige (z.B. Landwirte) besonders fördern. Wenn man allein die Preisentwicklung von Diesel als Vergleich nimmt, müssten die Lebensmittel ca. das doppelte kosten wie vor zwei Jahren, doch leider müssen einige Berufsgruppen einen Großteil der steigenden Kosten selber tragen und das sogar auf Kosten der Natur/Tierhaltung. Schade, dass immer die falschen bestraft werden.

Vorausschauendes Fahren, Abstand halten, keine Kavalierstarts und nicht wie die Geistesgestörten über die Autobahn blasen, würde so manchen Liter einsparen.

Herbert C.: Ja, hat er. Durch die Umstellung des Fahrstils könnte so mancher Liter Sprit gespart werden. Nun das große Aber. Viele Autofahrer empfinden das als Beschneidung ihrer Freiheit. Wir haben in unserer Heimatstadt einen Tunnel. Besonders hier kann man sehr gut erleben, wie manche Autofahrer hirnlos posen mit ihren Kisten. Bremsen fast bis zum Stillstand herunter, um dann wie die Blöden zu beschleunigen. Sie geilen sich am Sound ihrer Blechbüchsen auf und finden sich absolut toll. Gilt übrigens auch für so manchen Motorradfahrer. Vorausschauendes Fahren, Abstand halten, keine Kavalierstarts und nicht wie die Geistesgestörten über die Autobahn blasen, würde so manchen Liter einsparen. Eine weitere sinnvolle Maßnahme wäre, Fahrzeuge mit mehr als 150 PS, mit einer Luxussteuer zu belegen. Und zwar mit der Hälfte des Kaufpreises. Außerdem gehört endlich ein bundesweites Tempolimit eingeführt. Dazu einen Bußgeldkatalog wie bei unseren Schweizer Nachbarn. Das würde auch die hartnäckigsten Raser einbremsen. Und wer nicht rasen kann, verbraucht auch weniger Sprit!

Immer häufiger frage ich mich, wer solche Leute in solche Ämter wählt?

Ulrike W.: Die Bevormundungsversuche durch die Grünen begannen mit dem fleischfreien Donnerstag(!). Sie halten uns Bürger aber offensichtlich noch immer für völlig verblödet. Ob die Wähler der Grünen auf solche Tipps und Tricks für den Alltag abfahren: „Der Waschlappen ist eine gute Erfindung.“ Und jetzt die großartigen Hinweise unseres Verkehrsministers. Darauf wäre ich ohne ihn nie drauf gekommen. Immer häufiger frage ich mich, wer solche Leute in solche Ämter wählt?

Wer aber die Regierung (mit-) stellt, sollte nicht nur Ratschläge fürs Privatleben (Waschlappen, Duschdauer usw.) geben.

Armin S.: Die Grünen sind die Partei der Ratschläge. Wer aber die Regierung (mit-) stellt, sollte nicht nur Ratschläge fürs Privatleben (Waschlappen, Duschdauer usw.) geben, sondern in demjenigen Ressort, das er verantwortet, über das Ratschlaggeben hinaus etwas für die Bürger dieser Republik bewirken. Ansonsten müsste die ehrliche Aussage lauten: „Die Preise bleiben so, wie sie sind und wir wollen das gar nicht ändern“.