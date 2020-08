Ursprünglich haben dich die Landräte des Rems-Murr-Kreises, des Schwarzwald-Baar-Kreises, des Kreises Ravensburg, des Kreises Waldshut und des Landkreises Hohenlohe vor einigen Jahren zusammengetan, um in den Themen Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung und verbesserte Effizienz in Verwaltungsabläufen zusammen zu arbeiten.

Nachdem es jetzt auch gilt, dem Tourismus wieder auf die Beine zu helfen und die Betriebe zu unterstützen, haben sie sich nun zu einer touristischen Kooperation und gemeinsamen Vermarktung zusammengeschlossen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Landkreise. Gemeinsam ganz unkompliziert Synergien nutzen und wechselseitig Plattformen für touristische Angebote zu bieten, sei die Idee gewesen.

Urlaub zu Hause

In diesem Jahr würden viele Menschen nicht weit in den Urlaub fahren wollen und sich deshalb im eigenen Land Ziele für die Freizeit suchen. Für die Landräte Sven Hinterseh, Martin Kistler, Matthias Neth, Harald Sievers, und Richard Sigel die ideale Zeit, um zu zeigen, wie vielfältig und attraktiv die Landschaftsräume in ihren Landkreisen sind.

Alle fünf Landkreise seien touristisch gut aufgestellt und würden die landschaftliche Vielfalt Baden-Württembergs zeiden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da sei der Gedanke der Zusammenarbeit zur gegenseitigen Bewerbung der Destinationen ebenso so naheliegend wie effektiv. „Gemeinsam sind wir noch attraktiver und verfünffachen unsere Reichweite. So können wir zeigen, dass Urlaub im eigenen Land kein Verzicht ist. Im Gegenteil, es eröffnet ganz neue Perspektiven“, wird einer der Landräte zitiert.

Gemeinsame Aktionen

Den Start der Kampagne macht ein gemeinsamer Internetauftritt unter www.5malbw.de. Die Seite führt Interessierte zu den Landschaftsräumen und touristischen Zielen in den fünf Landkreisen in Baden-Württemberg zu Themen wie Wandern, Radfahren oder Freizeitgenuss. Zusätzlich bewerben sich die Kreise gegenseitig in den sozialen Medien. . Sollte die Aktion erfolgreich sein, sind weitere gemeinsame Aktionen angedacht, zum Beispiel auf der CMT, sofern diese stattfinden kann.

„Alle weiteren Schritte werden sich mit dem gemeinsamen Projekt entwickeln. Wir sind da ganz offen und unsere Touristiker stehen in engem Kontakt.“