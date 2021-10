Ikea, Traumtor und B32-Bahnübergang: Diese News aus dem Kreis sollten Sie nicht verpassen

Sie haben in dieser Woche gar nichts aus der Region mitbekommen? Kein Problem, denn Schwäbische.de stellt jeden Samstag eine Auswahl der wichtigsten, emotionalsten und aufregendsten Themen aus dem Landkreis Ravensburg zusammen.

In dieser Woche informierte beispielsweise das Möbelhaus Ikea, dass sie in Ravensburg weiter eine Art Niederlassung betreiben wollen. Außerdem wurde TSV Berg-Kapitän Moritz Fäßler wegen eines Traumtors in das ZDF Sportstudio eingeladen.

Weniger erfreulich ist die Landkreis-Recherche zur Umsetzung der 3G-Regeln. Gastronomen berichten von schimpfenden und lügenden Gästen. Außerdem fand eine große Infoveranstaltung zum Wangener Jahrhundertprojekt B32-Bahnübergang statt. Es ging auch um die Auswirkungen auf Autofahrer und Umwelt.

Die wichtigsten Themen im Überblick: