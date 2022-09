Tierwohlinitiative im Landkreis startet in die nächste Runde

Die Tierwohlinitiative im Landkreis Ravensburg zielt darauf ab, interessierte Landwirte und Landwirtinnen mit Blick auf die Zukunft dabei zu unterstützen, ihre Nutztierhaltung möglichst tierwohlgerecht aufzustellen. Das Beratungsangebot wurde im vergangenen Jahr bereits von vielen Landwirtinnen und Landwirten in Anspruch genommen, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes Ravensburg mit.

Kompetente Wissensvermittlung und gezielte Beratung sollen helfen, mögliche Schwachstellen in Haltungssystemen und Herdenführung aufzuzeigen und Lösungsansätze zu entwickeln. Wichtigste Zielgruppe dieser Initiative sind die Milchvieh- und Rinderhalterinnen sowie -halter. Insbesondere Betriebe mit Anbindehaltung oder älteren Laufställen haben im Rahmen dieses Projektes die Chance, Lösungsvorschläge für eine verbesserte Tierhaltung zu erhalten. Auch Betriebe mit aktuellem Beratungsbedarf zur Kälberhaltung finden hier Ansprechpartner, berichtet die Sprecherin.

Ab Oktober steht Fabian Diem als neuer Berater der Tierwohlinitiative Ravensburg zur Verfügung. Bis dahin können Interessierte sich an die bisherige Tierwohlberaterin Linda Weigele unter der Nummer 0751/85-6160 oder per Mail an l.weigele@rv.de melden. Auch an Projektkoordinatorin Beatrice Ruopp, telefonisch unter 0751/85-6138 und per Mail an b.ruopp@rv.de erreichbar, kann sich gewendet werden.