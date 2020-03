Tierisches Wochenende in Ravensburg

Auch wenn sich der Coronavirus weiter ausbreitet: Sie wird stattfinden, die neunte Auflage der Messe „Mein Hund“ am Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Oberschwabenhalle in Ravensburg. Im Vorjahr waren Tausende Hundefreunde mit ihren Vierbeinern auf der Messe, um Gleichgesinnte zu treffen. Die Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung hat sich laut Ankündigung erneut etwas Besonderes für die „Mein-Hund“-Veranstaltungen ausgedacht.

Erstmals findet der neue Mitmachwettbewerb „Dog Record“ statt. Dabei kann jeder Hund teilnehmen, wenn er ein besonderes Talent beherrscht. In der jeweiligen Disziplin werden nächstes Jahr alle Teilnehmer, die bei den jeweiligen Veranstaltungen von „Mein Hund“ mitgemacht haben, eingeladen, um ihren Record zu verteidigen. In diesem Jahr ist die Oberschwabenhalle komplett mit Ausstellern ausgebucht, heißt es weiter in dem Schreiben. An den zahlreichen Verkaufsständen sei die Vielfalt der ausgestellten Produkte riesig, wie bei der Firma Bobi, die bekannt ist für ihre Hundebetten. In den verschiedensten Ausführungen bieten sie diese an. Halsbänder der besonderen Art stellt die Firma von Lutz Insel her. Die Leinen und Halsbänder sind in Deutschland gefertigte Unikate. Ein großes Thema seien zudem Maßanfertigungen von Funktions- und Allwetterkleidung für Hunde. Sie werden an verschiedenen Ständen angeboten, die sich darauf spezialisiert haben. Auch mit von der Partie ist das Fotostudio von Christian Hanner, der eigens aus Freiburg anreist. Vor Ort können die Vierbeiner abgelichtet werden und die schönsten Fotos können gleich mitgenommen werden.