Tiere im „Kinderregenwald“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Hilfe zweier PowerPoint-Präsentationen stellte Roland Paul in der Grundschule Kuppelnau den jeweils etwa 80 Schüler*Innen „Exoten“ des „Ewigen Waldes der Kinder“ in Costa Rica vor. Zudem bedankte sich der Vorsitzende des Vereins „Kinderregenwald Deutschland e.V.“ für den grandiosen Spendensammel-Betrag in Höhe von 1016 Euro, welchen die „Kakadus“ zusammen mit Regenwaldkindern der Edith Stein-Schule Anfang April auf dem Lederhausplatz gesammelt hatten. Neben der Schönheit des tropischen Regenwaldes wurde auch auf die große Bedeutung des Waldes für die Stabilität des Weltklimas hingewiesen. Foto: Roland Paul