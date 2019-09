Tief stehender Aufsteiger ringt U23 des FV nieder

Die U23 des FV Ravensburg hat gegen den TSV Nusplingen eine 0:1-Niederlage kassiert. Die Ravensburger erarbeiteten sich beim tief stehenden Landesligaufsteiger zwar gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht nutzen.

Weil beim FV für Oberliga- und Landesliga-Team zusammen nur ein Torhüter zur Verfügung stand, musste U23-Trainer Fabian Hummel einen Routinier reaktivieren: Gerd Högerle, der die Torwarthandschuhe schon vor einigen Jahren an den Haken gehängt hat und jetzt Pressesprecher des Vereins ist, fuhr als einziger Keeper mit nach Nusplingen. Sehr viel zu tun bekam Högerle nicht: Nus-plingen stand sehr tief. Vor einer Fünferkette postierte Trainer Enrico Sisto noch einmal einen Viererriegel – so lauerte der TSV mit nur einer Spitze auf Chancen.

Fabian Hummel schickte sein Team mit der gleichen Devise auf den Rasen wie in allen bisherigen Spielen: Mit eigenem Ballbesitz Druck auf den Gegner machen und die Partie in die Hand nehmen – das war das Ziel. Zum zweiten Mal dabei war Christian Barth, der vor der Saison eigentlich ins Oberligateam aufgerückt war. Ein zweiter Oberligaspieler bekam nach Verletzung Spielpraxis: Sebastian Mähr ersetzte in der Innenverteidigung den fehlenden Sven Spekking. Dazu war auch noch der aus Russland zurückgekehrte Amir Nurullin dabei – die Ravensburger hatten ein gutes Team auf dem Rasen.

Die U23 hatte es gegen die tief stehenden Nusplinger aber nicht einfach und musste nach einer halben Stunde einem Rückstand hinterherlaufen. Tim Dreher traf per Freistoß aus 25 Metern. „An einem guten Tag hält den auch Gerd Högerle.“ – Hummels Kommentar lässt erahnen, dass der Schuss nicht unhaltbar war.

Der FV II war über die ganze Partie hinweg tonangebend. Die Mannschaft schaffte es auch, Lücken in der dicht gestaffelten Defensive des Gegners zu finden und kamen mehrere Male über außen durch – im Abschluss haperte es aber. Das wurde in Halbzeit zwei deutlich: Die Stürmer David Hoffmann und Tim Lauenroth scheiterten beide – freigespielt per Chip-Ball – im Eins-gegen-Eins an Torwart Benjamin Moser. „Nusplingen hat im ganzen Spiel drei oder vier Mal auf unser Tor geschossen“, ärgerte sich Hummel über vergebene Punkte. „Wir sind an der schlechten Verwertung unserer Torchancen gescheitert.“