Ticketversicherung greift nicht immer

In Ravensburg haben weitere Veranstalter ihre Termine wegen des Coronavirus gecancelt. So haben die Verantwortlichen im Mehrgenerationenhaus Weinbergstraße Ravensburg beschlossen, alle dort geplanten Veranstaltungen bis einschließlich 13. April abzusagen.

Auch im Gebäude des Seniorentreffs Ravensburg finden ab Donnerstag, 12. März, bis auf Weiteres keine Veranstaltungen statt. Mitglieder, die sich in verschiedenen Gruppen außerhalb des Gebäudes treffen, sprechen sich bitte mit den Gruppenleitern ab, teilen die Veranstalter mit.

Ebenfalls entfallen werden die Termine der Fotoreportage „Gartenträume“, die am Freitag, 13. März, nicht nur im Ravensburger Schwörsaal stattfinden sollte, sondern auch am Donnerstag, 12. März, im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen, und am Sonntag, 15. März, Milchwerk in Radolfzell.

Unter anderem kann auch die Teggy-Show am Sonntag, 15. März, in der Oberschwabenhalle Ravensburg nicht stattfinden. Wie die Live in Ravensburg Gesellschaft (Lira) mitteilt, gibt es hierfür jedoch einen Alternativtermin am 28. Juni, 19 Uhr. „Im Falle von Veranstaltungen, die auf ein neues Datum verlegt wurden, behalten die gebuchten Karten weiterhin ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Wer an diesem Termin die Veranstaltung von Teddy in Ravensburg nicht besuchen kann, kann innerhalb von vier Wochen seine Karten stornieren“, teilt Thomas Fenzl von der Lira mit. Die Karten müssen dann an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Für den Fall, dass eine Veranstaltung komplett ausfällt, erhalten Kartenbesitzer ihr Geld ebenfalls vom Veranstalter zurück.

Was genau eine Ticketversicherung ersetzt, müssen die Kartenkäufer den entsprechenden Versicherungsbedingungen entnehmen, die sie bei der Ticket-Bestellung abgeschlossen haben, so Fenzl weiter. Für Ticketversicherungen bei reservix.de gelte beispielsweise: Im Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus greift die Ticketversicherung, wenn Kartenbesitzer positiv auf COVID-19 getestet wurden. Eine Inanspruchnahme der Ticketversicherung ohne die ärztliche Attestierung einer akuten Infektion ist aber nicht möglich.

Die Lira hat auch die „Fesselnde Unterhaltung“ mit Alexander Straub am 23. Mai im Konzerthaus Ravensburg abgesagt.Auch hier können bereits gekaufte Karten an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.