Thriller um Freundschaft und Verrat

Die American Drama Group Europe ist am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr im Konzerthaus Ravensburg mit dem Fremdsprachentheater „Crooked Letter“ nach dem Roman von Tom Franklin zu sehen. Der Thriller spricht neben Freundschaft und Verrat auch Themen wie Mobbing, Einsamkeit, Rassismus und das Erbe der Rassentrennung im „Deep South“ an, teilt das Kulturamt mit.

Das Fremdsprachentheaterstück spielt in einem kleinen, trostlosen Ort in Mississippi in den späten 1970er-Jahren und 25 Jahre später. Der allein lebende Außenseiter Larry „Scary“ Ott soll die junge Cindy Walker ermordet haben. Obwohl ihm nichts nachzuweisen war, galt er als Täter. 25 Jähre später scheint sich die Geschichte zu wiederholen, als die Tochter der wohlhabenden Familie Rutherford verschwindet. Neben den komplexen, parallelen Handlungssträngen seien hier auch Sprache und Rhythmus perfekt aufeinander abgestimmt, heißt es. Das Stück werde in englischer Sprache aufgeführt und eigne sich für Schüler der Oberstufe.