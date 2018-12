Theresia K. Moosherr stellt im Foyer von Schwäbisch Media aus

Nah bei der hinteren Fensterfront des Foyers des Medienhauses von Schwäbisch Media steht seit kurzem ein ungewöhnliches Objekt. Ein hoher „Korpus“ aus einzelnen Papierfaltungen erinnert ein wenig an Origami, an Plissee oder an Volantröcke von Flamenco-Tänzerinnen; am oberen Ende des auf vier Metallfüßen stehenden Objekts verstärken Silhouetten aus weißem Papier und in schwingenden Formen den Eindruck einer weiblichen Figur.

Theresia K. Moosherr, als Erfinderin der baumstammhohen "Wasserhüterinnen" an der Schussen, an Donau und Neckar in der Region bekannt, hat hier einmal mit Papier gearbeitet. Das sieht einfacher aus, als es ist. Denn für dieses mehr als raumhohe Werk von 3,20 Metern wurden 3000 unterschiedliche Karten aus 250-Gramm- oder 300-Gramm-Papier – einfache Postkarten, große Doppelkarten, bedruckt oder unbedruckt, in gestrichenem Papier oder in Bütten – von ihr geschnitten und gefaltet.

Danach mussten diese, zum Auffädeln auf einen starken Metalldraht, zuerst gelocht und mit Ösen versehen werden, denn sie durften ja nicht durch ihr eigenes Gewicht ausreißen. Aber wie und wo kann man so etwas machen? In solchen Momenten bleibt die normalerweise mit Holz und Leinwand arbeitende Theresia K. Moosherr, die in Bad Schussenried lebt, hartnäckig. Nach längerem Herumfragen wurde sie beim Zentrum für Psychiatrie fündig. Da gab es noch eine alte Lochmaschine, mit der sie diese Kärrnerarbeit vollbringen konnte.

„Eine meditative Arbeit“ nennt sie es, mit einem nicht ganz ernst gemeinten Lächeln. Denn um eine Idee zu realisieren, benötigt doch jeder Kunstschaffende eine gehörige Portion an gleichmütigem, sturem Arbeitswillen, auch für eine eigentlich langweilige Tätigkeit. „Die Idee hat mir einfach Spaß gemacht“, sagt Moosherr, die sonst immer im Wald ihr Atelier hat, um ihre bis zu sechs Meter hohen Skulpturen aus Baumstämmen von einem Gerüst aus zu bearbeiten. Inzwischen stehen Gruppen dieser urigen, mit der Kettensäge geformten Baumskulpturen, jede eine Figurenpersönlichkeit mit einem allegorischen Namen, an der Schussen, an Donau und Neckar.

In der Gesamtwirkung entstand hier mit der „Beweglichkeit des Geistes“ ein in unterschiedlicher Beleuchtung in zarten Pastellfarben schimmernder „Baum“, dessen „Äste“ durch die vom Gewicht des Papiers rund gebogenen Metalldrähte gebildet werden.

Schwebender Eindruck

Die beweglichen Papiere besitzen zudem die Anmutung von kleinen Flügelwesen. Obwohl jeder weiß, wie schwer Papier ist, macht das Ganze doch einen schwebenden Eindruck und jetzt – wo der Blick von der Vorweihnachtszeit geprägt ist – trägt der Baum durchaus auch etwas Festliches in seinem hellfarbigen Gewand. Im Werk von Moosherr stellt dieses Objekt eher ein Unikat dar, aber vom Holz zum Papier ist es kein weiter Weg, und an der Beweglichkeit des Geistes – zumal in einer weiblichen Ausdeutung – sollte doch niemand mehr zweifeln können.