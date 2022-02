Thema Nr. 1 war Einsamkeit und Isolation

Das Jahr 2021 war für die Telefonseelsorge mit Sitz in Ravensburg weiterhin von der Pandemie gefärbt. Dennoch haben die neuen Formen der digitalen Kommunikation gemäß einer Pressemitteilung an Selbstverständlichkeit gewonnen, sodass der Betrieb in vollem Umfang aufrecht erhalten werden konnte. Zugleich wurde deutlich, wie sehr die persönliche Begegnung in der Ausbildung, Supervision und Fortbildung eine neue Wertschätzung erfuhr; wenn sie denn stattfinden konnte im Rahmen einer Wanderung oder Live-Begegnung, heißt es in der Mitteilung weiter.

Für die Hilfesuchenden war die Telefonseelsorge weiterhin eine bewährte und gut aufgestellte Anlaufstelle.

Diese erfuhr auch in der politischen Öffentlichkeit große Anerkennung, etwa im Rahmen eines Bürgerdialoges mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel oder einem Dankesschreiben des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der Dank und die Anerkennung gilt allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz rund um die Uhr und somit 365 Tage und Nächte in diesem zweiten Coronajahr 11 817 mal „den Hörer in die Hand“ genommen und 9715 Seelsorge- und Beratungsgespräche geführt, 532 Chats und 190 Mails geschrieben haben. Bei den Themen ist die „Einsamkeit und Isolation“ mit 20 Prozent an die erste Stelle gerückt, im Vorjahr war es noch das dritthäufigste Thema. Gleich danach folgten mit 18 Prozent das Thema „Familiäre Beziehungen“ und Ängste mit 15 Prozent.

Insgesamt waren 96 aktive ehrenamtliche Mitarbeiter rund um die Uhr in fünf Schichten am Telefon im Einsatz, davon 28 Personen zusätzlich in der Chat- (21) und Mailseelsorge (7). Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiterschaft beträgt 63 Jahre. Die Altersspanne reicht von der jüngsten Mitarbeiterin mit 39 Jahren bis zur ältesten Mitarbeiterin mit 83 Jahren. Die Geschlechterverteilung zeigt 73 Prozent Frauen und 27 Prozent Männer.

Die Ausbildung, Supervisionen und Fortbildungen fanden, je nach Regelung und Möglichkeit, als Online-, Präsenz- oder Hybridveranstaltung statt.