Theatervorstellung „Von Gras zu Crystal“

„Von Gras zu Crystal“ - dieses Theaterstück wurde für die AVdual-Klassen 3 bis 6 am 1. Dezember im Foyer der Edith-Stein-Schule in Ravensburg vom Weimarer Kulturexpress aufgeführt.

Anne und Frieda sind Freundinnen seit Kindergartentagen. Frieda hat ein schwieriges soziales Umfeld, ihre Eltern setzen Erwartungen in sie, die sie nicht erfüllen kann. Sie fängt an, Gras zu rauchen, und probiert auch andere Drogen aus, unter anderem auch Crystal Meth. Anne sieht, dass ihre Freundin in Gefahr ist. Deshalb möchte sie ihr helfen, davon loszukommen. Die Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, denn Frieda schreckt nicht davor zurück, Anne zu belügen und zu bestehlen.

Nach der 60-minütigen Aufführung nutzten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, den Schauspielerinnen Fragen zu stellen. Betont wurde auf Nachfrage, dass das Gras-Rauchen oft verharmlost wird, obwohl es gerade für Heranwachsende besonders schwere Folgen haben kann wie Depressionen oder Psychosen.

Die Geschichte von Anne und Frieda ist zwar erfunden, aber nah an der Realität. Wie nah, konnte man an dem Raunen im Publikum erkennen, als Frieda Anne ihre Bong (eine Wasserpfeife) anbietet.