Theaterprojekt mit ukrainischen Schauspielern

Das Theater Ravensburg hat mit professionellen ukrainischen Schauspielerinnen und Schauspielern das Stück „Between“ nach Geschichten von Serhiy Berezhnyi, Stas Volskyi, Vladyslav Skrpach und Vasyl Vladimirskyi in einer Bearbeitung von Ihor Chayka verwirklicht. Es ist am Donnerstag, 12. Januar, und Freitag, 13. Januar, jeweils um 20 Uhr, im Theater Ravensburg zu sehen. Die Vorstellungen sind in ukrainischer Sprache.

Ermöglicht wurde dieses Theaterprojekt durch das neue Bundesprogramm U*act der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gemeinsam mit dem Deutschen Bühnenverein, wie das Theater Ravensburg mitteilt. Damit werden Kooperationen von Theatern in Deutschland und Künstlern, die wegen des Krieges in der Ukraine ihre Heimat verlassen mussten, gefördert. Für viele Geflüchtete ist ungewiss, ob und wann sie in der Ukraine wieder künstlerisch tätig sein können. Das Förderprogramm soll helfen, diese Zeit zu überbrücken und Perspektiven zu schaffen. Zum Inhalt des Stückes:

„Between“ ist eine witzige Geschichte mit Elementen aus Fantasy und Mystik, hießt es in der Mitteilung. Es gibt viel Humor, Video und Musik in der Aufführung. Der Protagonist des Stücks wacht mitten in der Nacht auf und sieht einen Fremden in seinem Zimmer. Das ist der Weiße Engel, der den Helden bewacht. De Engel sagt, dass er die sinnlosen Taten des Helden sehr satt hat und verspricht, ihn nicht mehr zu retten. Aber der Schwarze Engel hat andere Absichten in Bezug auf den Helden. Die folgenden Charaktere – Krankheit und Tod – interessieren sich ebenfalls sehr für den Helden. Sie kämpfen für ihn in dem Krankenhaus, in das er gebracht wurde. Jeder möchte, dass der Held zu seinen Gunsten entscheidet, aber er zögert. Und nur ein seltsamer Charakter – ob ein gewöhnlicher Putzer oder der Erzengel – will nichts von dem Helden. Aber der Held zögert noch ...

In der Inszenierung von Ihor Chayka spielen Kostiantyn Novikov, Iryna Iusukhno, Konstntin Grosman, Mariia Kravchenko, Yevhenii Blumenfeld, Anastasiia Pavlenko.

Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 0751/23364 (donnerstags bis samstags von 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de.