Theaterprojekt fördert Grundschüler in Ravensburg

Mit einer Aufführung im Theater Ravensburg hat sich am Sonntag ein Projekt vom Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnauschule vorgestellt. Die Zuschauer, Schüler, Eltern und Großeltern zollten das mutige Spiel der Zweitklässler mit kräftigem Applaus. Die Sonja-Reischmann-Stiftung finanziert das Projekt erneut mit 3000 Euro.

Alle, etwa 65 Kinder aus den drei zweiten Klassen der Grundschule Kuppelnau und St. Christina, nahmen teil. Voller Vorfreude warteten die kleinen Schauspieler hinter der Bühne. „Ich finde das Theaterspielen toll und aufregend, auch dass man mal was mit der Klasse zusammen macht“, sagte Emil. Die achtjährige Dorina ergänzte: „Es ist auch toll, dass wir viel zusammen lachen.“ „Und zusammenarbeiten“, fügte Sejla an. Denis machte es besonders Spaß, „dass man etwas mit seiner Stimme lernt“. Thanida fand ihre Rolle als Hausmeisterin super.

Von Alex Niess und Jutta Klawuhn betreut, hat jede Klasse für sich ein Bühnenspiel erprobt. „Viermal haben wir uns getroffen“, berichtete Alex Niess, der die Stücke unter dem Stichwort Mut ankündigte. Sie hießen „Das Gespenst“, „Irgendwie anders“ und „Der mutige Angsthase“. Man sah, dass die kleinen Schauspieler sich die Stücke, in denen es um die Bewältigung ihrer Ängste ging, gut angeeignet hatten. „Klar haben wir Angst, aber das ist gut so“. ertönte es am Schluss im Chor.

„Das ist ein anderes Lernen als in der Schule. Beim Theaterspielen können die Kinder ihre Ausdrucksmöglichkeiten entfalten, sich stimmlich und sprachlich ausprobieren“, berichtete Vereinsleiterin Ingrid Thoma. Als ihre Kinder vor Jahren die Kuppelnau-Schule besuchten, waren ihr die krassen Benachteiligungen unter den Schülern schmerzlich aufgefallen. Sie sah auch, dass die Lehrkräfte bei den ungleichen Bedingungen ihrer Schützlinge an Grenzen kommen. Im Jahr 2010 gründete Ingrid Thoma, Sozialarbeiterin, Fundraiserin und Industriekauffrau, den Verein für Schulentwicklung an der Kuppelnau. Mit im Vorstand sind Rechtsanwalt Berthold Traub, Schulleiterin Roswitha Malewski und Lehrerin Carina Buchberger.

Wie der Verein für Schulentwicklung läuft auch sein Theaterprojekt seit zehn Jahren. „Dass alle Kinder im gleichen Umfang profitieren, ist für uns als Stiftung extrem wichtig“, betonte Sabine Reischmann. Begeistert äußerte sich die Stiftungsvorsitzende: „Alle Kinder haben gleich viel zu sagen, da gibt es nicht die eine Hauptrolle. Das ist gut einstudiert, und die Kinder lernen etwas fürs Leben“. Kuppelnau-Schulleiterin Roswitha Malewski nannte die Aufführung „ein Highlight im Jahresablauf der Schule“.