Theaterpinsel erleichtern Künstlern die Arbeit

Die Werkstatt von Sybille Großmann ist klein und kompakt. Wenn man sie betritt, sieht man sofort alle möglichen Sorten von Pinseln, Bürsten und Wischern. Aber keine kleinen Malerpinsel, wie man sie von der Schule aus kennt. Viele Pinsel, die Sybille Großmann herstellt, sind im XXL-Format.

Rechts auf einem kleinen Schränkchen sind viele Pinselköpfe aufgestellt, an denen man die verschiedenen Stationen erkennt, die Pinsel durchlaufen müssen. Zu Erst werden die Borsten in Bleche gesteckt, danach werden sie mit einem speziellen Klebstoff gekittet, damit sie fest im Blech verankert sind. Wenn alles getrocknet ist, wird eine spezielle Schraube angeklebt. Diese Halterung ermöglicht es die Pinsel an einen langen Stab zu befestigen. Zur guter Letzt wird das Blech der Pinsel noch mit einer feinen Stahlwolle sauber gemacht. „Ich habe einen Pinsel bestimmt 20 Mal in der Hand bis er fertig ist“, sagt Sybille Großmann.

Die gebürtige Ravensburgerin hatte zunächst gar nichts mit der Pinselmacherei zu tun. Nach dem Abitur machte sie 1982 ein Soziales Jahr in Berlin und studierte dort Sozialpädagogik. Sie arbeitete in verschiedenen Städten u.a. in einem Mädchen- und Frauenwohnheim und anderen sozialen Einrichtungen. Erst 1995 kam sie wieder nach Ravensburg und arbeitete bis zur Geburt ihrer Tochter im Sozialamt in Wangen. Nebenher fing sie an, in der Pinselwerkstatt ihres Vaters zu arbeiten. Nach vielen Jahren in der Pinselfabrik Sterkel, machte sich Harald Großmann selbstständig. In seiner Werkstatt spezialisierte er sich auf Theaterpinsel. „Er war es auch, der die Idee mit den Stäben hatte, die durch eine Schraube mit jedem Pinsel und jeder Bürste kombiniert werden können. Diese Erfindung macht den Theatermalern die Arbeit um einiges leichter“, sagt Großmann.

2001 ging ihr Vater 70jährig in den Ruhestand, und die zweifache Mutter musste sich zwischen der Weiterführung des Betriebes oder einer neuen Tätigkeit als Sozialpädagogin entscheiden. „Die damaligen Lebensumstände sprachen für eine Geschäftsübernahme. Die Selbstständigkeit war gut mit dem Familienleben zu vereinbaren. „Es war einfach sehr praktisch, weil ich die Werkstatt direkt neben dem Haus habe. Meine Kinder konnten im Garten spielen und ich habe gearbeitet, bei Bedarf auch abends und nachts.“ Ihr macht die Arbeit heute noch sehr viel Spaß, „vor allem, weil es so abwechslungsreich ist. Ich mache die Pinsel selber, kümmer mich um die Finanzen, habe Kontakt zu meinen Kunden, die ich regelmäßig besuche, gestalte den Katalog und vieles mehr.“

In Deutschland hat Sybille Großmann ca. 140 bis 160 feste Kunden, und im Ausland 50. „Im Grunde beliefere ich alle großen Theater in Deutschland, Österreich und der Schweiz.“ Außerdem kauft die Scala in Mailand, das Royal Opera House und das Royal National Theatre in London ihre Produkte, sie hat Kunden in Helsinki, Oslo und sogar St. Petersburg. „Die meisten Bestellungen laufen per Fax und über das Internet“, sagt Sybille Großmann.

Die Theaterkulissen sind so groß, dass die so genannten Prospekte auf den Boden gelegt werden. Die Künstler fertigen ihre Werke im Stehen an. Deswegen nehmen die Kunden von Großmann Theatermalgeräte das Angebot der Pinsel am langen Stiel sehr gerne wahr. Seit einiger Zeit hat Sybille Großmann auch Wasserreinigungsanlagen für Farbwasser im Programm. Aus ökologischen Gründen ist diese Thema auch in den Waschküchen der großen Theatermalsäle aktuell.

Außerdem hat sie alle zwei Jahre zusammen mit der Schule für Theatermaler in Berlin einen Stand auf der „Showtech Messe“ in Berlin. Das ist eine internationale Messe für Veranstaltungstechnik, zu der Werkstattleiter der großen Theater kommen um sich dort auf den neuesten Stand zu bringen, und ihre Ausstattung zu verbessern. „Ich bin da immer so eine kleine Exotin. Dort wird überwiegend Licht- und Tontechnik ausgestellt.“ Sybille Großmann stellt dort ihr Sortiment vor, und Künstler haben die Möglichkeit die Malgeräte direkt auszuprobieren. „Das Schöne dort ist auch, dass die Theatermalschüler eine Aktionsfläche haben, auf der sie sich künstlerisch verausgaben können. So sehen die Kunden, was man alles machen kann, und die Schüler sammeln Erfahrungen mit den Pinseln.“

Wie wird es in Zukunft mit der Werkstatt weiter gehen? „Das steht noch in den Sternen. Die nächsten Jahre werde ich auf jeden Fall erst einmal weitermachen.“