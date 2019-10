Theaterpädagogisches Zentrum startet in die neue Saison

Die Theaterkurse für Kinder und Jugendliche starten wieder am Theaterpädagogischen Zentrum des Theaters Ravensburg, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Ab Dienstag, 22. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr, beginnt der Theaterclub eins unter der Leitung von Hannah Rech und Tobias Bernhardt für Kinder ab neun Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Im Theaterclub zwei erobern alle Kinder ab zwölf Jahre unter der Leitung von Jutta Klawuhn die Bühne. Beginn ist ab Mittwoch, 23. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr. Für alle ab 16 Jahre sucht der Theaterclub drei am gleichen Tag in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr noch Nachwuchstalente. Der Kurs wird geleitet von Alex Niess, der schon mit seinen Stücken, wie „2084“, „Wolf-Gang“ oder „A.T.P.“ für Aufsehen gesorgt habe, heißt es.

Für die neuen Moskito-Zirkuskurse, die am Montag, 7. Oktober, beginnen, können laut Mitteilung nur noch wenige Anmeldungen angenommen werden. Diese Kurse seien fast ausgebucht. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahre wird es in diesem Jahr zwei Kurse im Rahmen des Kinderherbstes geben (Montag und Dienstag), sowie ein Moskito- Zirkuskurs am Mittwoch, 30. Oktober. Der Anmeldestart beginnt hier am 7. Oktober.