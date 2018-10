Theaterpädagogisches Zentrum startet in die neue Saison

Die Theaterkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene starten wieder am Theaterpädagogischen Zentrum des Theater Ravensburg.

Los geht es am Dienstag, 9. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr mit dem Theaterclub 1 unter der Leitung von Hannah Rech und Tobias Bernhardt für Kinder ab neun Jahren. Am Mittwoch, 10. Oktober, startet dann der Theaterclub 2 für alle ab zwölf Jahren unter der Leitung von Jutta Klawuhn. Dieser Club richtet sich laut Theater an alle, die Lust haben, Theater zu spielen, die Bühne zu erobern und am Ende des Kursjahres ein Stück aufzuführen. Der Theaterclub 3 für alle ab 16 Jahren beginnt seine Arbeit am gleichen Tag von 16 bis 17.30 Uhr unter der Leitung von Alex Niess. Nach den Inszenierungen von „2084“ und „Die Wolf-Gang“ können sich die Teilnehmer wieder auf eine Theaterproduktion freuen, die alle gemeinsam auf die Bühne bringen werden. Der Theaterclub 4, der sich an Erwachsene ab 21 Jahren richtet, wird ab Januar 2019 seine Arbeit aufnehmen. Alle Theaterclubs finden auf der Bühne des Theater Ravensburg statt.

Anmeldungen nimmt das Theater unter Telefon 0751 / 23374 oder im Internet unter www.theater-ravensburg.de entgegen. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gibt es auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Ravensburger Kinderherbstes einen Theaterkurs am Montag, 29. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Theater Ravensburg unter der Leitung von Jutta Klawuhn. Anmeldungen dafür nimmt das Theaterbüro von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0751 / 23374 entgegen.