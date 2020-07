Theatergruppe spendet für Klinik-Clowns

Die Theatergruppe aus Hundersingen, bestehend aus Regisseur Peter Rauch, Theaterleiterin Priska Spohn und ihrem Stellvertreter Josef Bischofberger, hat sich entschlossen, gemeinsam mit ihren Zuschauern eine Spende an die Klinik-Clowns der Oberschwabenklinik in Ravensburg zu tätigen, teilt das Klinikum jetzt mit.

Gespendet wurden die gesamten Einnahmen der letzten Aufführung, die vor der Corona-Krise und den damit verbundenen Lockdown stattfand. Insgesamt wurden 700 Euro an die Klinik-Clowns übergeben. Dass die Spende an die Klinik-Clowns ging, sei einer Mitarbeiterin der Kinderintensivstation der OSK zu verdanken. Sie habe die Theatergruppe Hundersingenauf das Engagement der Klinik-Clowns im Krankenhaus aufmerksam. Die Klinik-Clowns treten vor allem für die Patienten in der Klinik für Kinder und Jugendliche, aber auch für ältere Kranke auf der Palliativstation auf.