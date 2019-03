Theatergruppe Schmalegg präsentiert ab 5. April „Die Bürgermeisterwahl“

Die Theatergruppe Schmalegg präsentiert in diesem Jahr das Stück „Die Bürgermeisterwahl“.

Nach der öffentlichen Generalprobe am Freitag, 5. April, um 14 Uhr, bei der Kinder und Senioren ermäßigten Eintritt zahlen, wird das Stück aufgeführt am Samstag, 6. April, um 20 Uhr, am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr, am Freitag, 12. April, um 20 Uhr, am Samstag, 13. April, um 20 Uhr, am Sonntag, 14. April , um 19 Uhr und am Samstag, 20. April, um 20 Uhr.

Zum Inhalt: Otto ist Bürgermeister und blickt seiner Wiederwahl mit Zuversicht entgegen, da kein Gegenkandidat vorhanden ist. Darum enden viele Gemeinderatsitzungen in der „scharfen Maus“, wohin Opa ihn begleitet. Oma und Emma, ihre Frauen , kommen dahinter und quartieren ihre Männer kurzerhand aus den Schlafzimmern aus. Die Frauen hinter der Apothekerin Laura kämpfen für einen neuen Kindergarten. Jetzt müssen die Frauen selbst als Bürgermeisterinnen kandidieren, um dieses Ziel durchzusetzen.