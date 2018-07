Theaterclub 2 zeigt „Bernauer Straße – Berlin 61“

Der Theaterclub 2 zeigt am Mittwoch, 18. Juni, um 19 Uhr seine Abschlussproduktion „Bernauer Straße – Berlin 61“ im Theater Ravensburg. Zum Inhalt: Sommer 1961 in Berlin. Geschichte ist, wenn man nach zwei Wochen Urlaub mit Schmetterlingen im Bauch nach Hause kommt und plötzlich vor einer Wand steht. Vor der Mauer. Den Hauseingang gibt es nicht mehr. An der Rückseite klafft ein Loch. Hatte nicht jemand gerade erst gesagt: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen“? Karten gibt es beim Theater Ravensburg, unter Telefon 0751 / 23364 (Donnerstag bis Samstag 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de