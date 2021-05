Theater Ravensburg plant Premiere zu „Supergute Tage“

Obwohl zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob Theateraufführungen im Saal überhaupt stattfinden dürfen, hat sich das Ensemble des Theaters erneut auf eine Premierenvorstellung am Donnerstag, 3. Juni, eingestellt und seit Wochen dafür geprobt. Das teilt das Thater in einer Pressemitteilung mit. „Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ von Simon Stephens nach dem Roman von Mark Haddon sollte eigentlich bereits im Frühjahr 2020 gezeigt werden, aber der Lockdown hat dieses Vorhaben vereitelt. Ob diese Neuproduktion vor Publikum oder - wie bereits bei den letzten beiden Premieren im April - nur für die Medienvertreter gezeigt werden darf, wird sich erst in wenigen Tagen klären. In der Inszenierung des Regisseurs Karsten Engelhardt spielen Jutta Klawuhn, Ana Schlaegel, Alex Niess, Marco Ricciardo und der Hamburger Gastschauspieler Sebastian Prasse.

Zum Inhalt: Wellington, der Nachbarshund, liegt tot auf dem Rasen, erstochen mit einer Mistgabel. Christopher Boone, 15, entdeckt ihn um sieben Minuten nach Mitternacht und gerät zuerst selbst unter Verdacht. Seine Unschuld ist zwar schnell geklärt, aber damit sind die Ermittlungen der Polizei offenbar auch bereits abgeschlossen. Also beschließt Christopher, den Täter auf eigene Faust zu finden, was kein leichtes Unternehmen ist. Denn Christopher kann zwar die Hauptstädte aller Länder nennen und kennt jede Primzahl bis 7507, doch der Umgang mit Menschen versetzt ihn in komplette Panik. Christopher ist Asperger-Autist. Zwangsläufig führt ihn seine Detektivarbeit nun in eine Welt, die anderen völlig normal erscheint, für Christopher hingegen fremd und bedrohlich ist – und in der der Mord an Wellington lediglich das erste einer ganzen Reihe von Mysterien ist. „Supergute Tage“ erzählt poetisch und humorvoll von komplizierten modernen Familienverhältnissen und von einem besonderen Jungen, der über sich hinauswächst.

Mark Haddon hat mit seinem Roman „Supergute Tage“ einen internationalen Bestseller gelandet. Die Bühnenadaption des Dramatikers Simon Stephens wurde in London mit großem Erfolg uraufgeführt. Stephens gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Dramatiker Europas und wurde mehrfach von der Fachzeitschrift „Theater heute“ zum besten ausländischen Dramatiker des Jahres gewählt.

Sollte ein Ticketverkauf für die Aufführungen im Juni behördlich erlaubt sein, so wird dies kurzfristig über die Homepage des Theaters ( www.theater-ravensburg.de) und den Printmedien mitgeteilt.