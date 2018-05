Theater Ravensburg gibt eine Vorstellung mit Begleitprogramm für Sehbehinderte

Zum 9. Mal in Folge bietet das BW-Landesblindenforum ein Theaterstück an, das im Rahmen einer regulären Vorstellung, spezielle Unterstützungsangebote für seheingeschränkte Besucher enthält. Dieses Jahr konnte laut Pressemitteilung wieder das Theater Ravensburg für das Projekt gewonnen werden. Das Stück haben sich Sehbeeinträchtigte aus mehreren Landkreisen selbst ausgesucht. Gespielt wird am Freitag, 13. Juli, „eine schwarze Komödie mit berührenden Momenten über eine ziemlich durchgeknallte Familie, die ihre sehr eigene Art der Realitätsbewältigung gefunden hat“. Autor ist der Amerikaner Michael McKeever.

An diesem Abbend bekommen Sehbehinderte eine Bühnenbegehung vor der Vorstellung. Mit der Möglichkeit die Requisiten und Bühne nur mit der Begleitperson selbstständig zu erkunden. Außerdem gibt es ein Kennenlernen und Gespräche mit den Schauspielern in Kostümen. Um später die Stimmen gut zuordnen zu können. Eine Live-Audiodes-kription flüstert den Besuchern während der Vorstellung mittels Kopfhörer ins Ohr, was sich auf der Bühne rein visuell abspielt. Beinhaltet ist auch ein Sitzplatz in den ersten Reihen, um alle Geräusche orten zu können. Eine Begleitperson hat freien Eintritt und wird auf Wunsch bereit gestellt.

Umgesetzt wird die Veranstaltung von Petra Schnierle (impressio Ravensburg), die seit vielen Jahren auf die Durchführung von barrierefreien Kulturangeboten spezialisiert ist. Die Aufführung wird außerdem von Gebärdensprachdolmetschern für höreingeschränkte Besucher übersetzt.