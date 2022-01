Theater Ravensburg erhält 3000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Pandemiezeit ist das Theater Ravensburg auf die Unterstützung von dritter Seite angewiesen. Die verordnete Corona-Auflage der derzeitigen Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent der Sitzplätze reißen auch beim Theater ein Loch in die Kasse. Daher ist die Freude groß, dass die Baden-Württembergische Bank mit einer Spende von 3000 Euro diese Lücke reduzieren möchte. „Wir unterstützen sehr gerne das einzige Theater in der Region Oberschwaben mit festem Schauspielensemble, das auch in dieser schwierigen Zeit seinen Spielbetrieb für die Menschen unserer Region auf bewundernswerte Weise weiterführt“, so Markus Kistler. Der Chef der BW-Bank in Ravensburg hat gemeinsam mit Susanne Hölzer, Referentin Marketing/Öffentlichkeitsarbeit BW-Bank, den Scheck an Theaterleiter Albert Bauer übergeben.