Theater „Natur“ im Konzerthaus Ravensburg

Der Münchner Autor Lukas Hammerstein hat eine grüne Komödie für das Landestheater Schwaben geschrieben. Das Stück „Natur“ handelt laut Veranstalter von der Fähigkeit, unser Gewissen zu beruhigen, von Hybris im Umgang mit der Umwelt und unserer wachsenden Gier nach großen Bildern, erlösenden Geschichten und der großen Ruhe. Am Dienstag, 31. Mai, ist das Stück im Konzerthaus Ravensburg zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr, Karten von 15 bis 21 Euro gibt es in der Tourist Information Ravensburg, Telefon: 0751 / 8 28 00 bei reservix.de und an der Abendkasse.