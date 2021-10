Theater Mummpitz spielt Tschechows „Kaschtanka“ im Konzerthaus

Das Theater Mummpitz ist am Dienstag, 2. November, um 14 Uhr anlässlich des Ravensburger Kinderherbstes zu Gast im Konzerthaus Ravensburg. Im Gepäck wird es das Musiktheater „Kaschtanka“ haben, die Geschichte einer kleinen Hündin nach Anton Tschechow, die musikalisch aufgeführt wird. Ein Stück Weltliteratur für Kinder mit Live-Musik, echten Darstellern und Kunststücken – bei dieser Inszenierung taucht man mit der jungen Hündin Kaschtanka ein in die Welt des Zirkus. Ein poetisches und zauberhaftes Vergnügen für die ganze Familie und geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Es werden spezielle Familienkarten angeboten. Diese gelten für maximal zwei Erwachsene mit bis zu fünf Kindern und sind in der Tourist-Information Ravensburg erhältlich. Kartenverkauf über die Tourist-Information am Marienplatz 35 in Ravensburg, unter der Telefonnummer 0751 / 828 00 oder per Mail an tourist-info@ravensburg.de. Karten gibt es auch bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie auf der Internetseite www.reservix.de.