Theater in Sankt Jodok

Die Gruppe Livetiker lädt zu einem Theaterabend in einem besonderen Raum ein: In der Jodokskirche spielen sie die Biografie von Camillle Claudel. „Sakutala – die Hingabe“ ist die Geschichte einer Frau, die mit Mut und Eigensinn die Chancen einer Künstlerin ihrer Zeit genutzt hat, soweit die Bedingungen es ermöglichten und ihre Kraft sie trug. Vorstellungen sind am Freitag, 24. und Samstag, 25. Juni, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten können telefonisch unter 0751 / 225 72 oder per Mail unter info@die-livetiker.de vorbestellt werden.