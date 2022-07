Theater wird in Ravensburg für Blinde und Sehbehinderte erlebbar gemacht

Unter dem Dach des Theaters Ravensburg wird dieses Jahr eine Vorstellung für sinneseingeschränkte Personen aufbereitet und im Rahmen einer regulären Veranstaltung angeboten. Unter dem Motto „Theater für Alle – All inclusive“ wird das Rahmenprogramm für blinde und sehbehinderte Kulturinteressierte ergänzt durch Gebärdendolmetscher, die für Gehörlose das gesprochene Worte auf der Bühne in Gebärden visualisieren. Dazu ist laut Pressemitteilung eine spezielle Ausbildung notwendig, da sich die Theatersprache von der sonstigen Gebärdensprache unterscheidet.

Elli Schob und Ute Fieger sind darauf spezialisiert und haben schon 2018 mit Petra Schnierle, die das Programm für Blinde organisiert und umsetzt, eine Vorstellung mit der Idee „Theater für Alle“ bereichert. Das Rahmenprogramm für Blinde und Sehbehinderte übersetzt Bilder in Sprache und vermittelt diese per Kopfhörer, die in den Sprechpausen live den Seheingeschränkten ins Ohr geflüstert wird. Die Gebärdendolmetscher nehmen den anderen Weg und übersetzen Sprache in Bilder. So entsteht nicht nur ein neuer Blick auf Sinneswahrnehmung, sondern auch ein umfassender Anspruch an den Gedanken der Inklusion und ein Bemühen etwas Unmögliches möglich zu machen, heißt es.

Für blinde und sehbehinderte Personen sind noch wenige Restkarten verfügbar (Telefon: 0750/6210995 oder 01520/8295560, E-Mail: info@impressio-rv.de). Die Karten für Gehörlose unter der Nummer 0157/31713306 (auch per Whatsapp) erworben werden. Die Vorstellung beginnt am Samstag, 30. Juli, um 20.30 Uhr unter freiem Himmel. Das Rahmenprogramm beginnt um 17 Uhr. Veranstaltungsort ist das Theater Ravensburg in der Zeppelinstraße 7. Die Karten sind ermäßigt und kosten 17,50 Euro. Die Begleitperson für seheingeschränkte Personen ist frei.