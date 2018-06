Theater-AG des Spohn-Gymnasiums spielt Hamlet

Die Theater-AG des Spohn-Gymnasiums führt am Mittwoch, 6. Juni, und Donnerstag, 7. Juni, um 19 Uhr William Shakespeares Hamlet im Theater Ravensburg auf. Damit haben sich die neun jungen Schauspieler in diesem Jahr für die berühmteste Figur der Theatergeschichte entschieden

Wie die Schule in einer Pressemeldung mitteilt, sind die Facetten der Hauptfigur derart vielschichtig, dass jeder einmal den Hamlet spielen und die Tiefen seines Charakters selbst durchleiden darf. Hamlet setze sich dabei mit den existenziellen Fragen des Daseins auseinander: „Was ist der Mensch? Wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel? Warum schwächt, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wandrer wiederkehrt, unseren Willen?“ Jede Szene erscheine als in sich geschlossenes Mini-Drama, das den Zuschauer am Ende ohne Antworten entlässt, da es diese Antworten vielleicht gar nicht gebe.

Zum Inhalt: Hamlet glaubt einem Geist, dass sein Onkel seinen Vater getötet hat, und fragt sich dabei nur kurz, ob das nicht doch ein Dämon ist, der ihn ins Unglück stürzen will. An dieser fixen Idee arbeitet sich der junge Mensch im Verlaufe der Handlung immer wieder ab. Er will den Mörder stellen und jedes Mittel ist im Recht. Allerdings erkennt er nicht, dass er stets den tragischen Fehler macht, sich für seinen eigenen Fall und den Untergang seiner Gegner und auch Liebsten zu entscheiden.

Mit viel Spielfreude an den merkwürdigen Auftritten der Hauptfigur, aber auch an der Darstellung der nicht minder grotesken Nebenfiguren böte das Theaterstück ein Kaleidoskop der menschlichen Psyche.