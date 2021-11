„The Johnny Cash Show“ in Ravensburg wird verschoben

Das für kommenden Sonntag, 21. November, angekündigte Konzert der Band The Cashbags im Konzerthaus Ravensburg wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation verschoben. Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es für „The Johnny Cash Show“ bereits einen Ersatztermin. So soll das Konzert am Donnerstag, 3. November 2022, nachgeholt werden. Beginn ist dann um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, im Konzerthaus Ravensburg.

Aufgrund der aktuellen, dramatischen Entwicklung der Pandemie in der Region, hat der Veranstalter entschieden, die so gut wie ausverkaufte Veranstaltung nicht durchzuführen. „Es wäre nur mit 2G-Regelung, voller Besetzung ohne besondere Abstände und durchgehender Maskenpflicht durchzuführen gewesen. Wir hoffen auf das volle Verständnis der Karteninhaber“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstaltungsbüros Paulis. Durch die langfristige Verlegung hoffen die Organisatoren auf eine stimmungsvolles, sorgenfreies Konzerterlebnis im Herbst 2022. „Sie unterstützen die gesamte Kulturbranche, indem Sie Ihre Karten für den neuen Termin behalten“, schreiben die Veranstalter weiter. Bereits gekaufte Karten behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit, ein Umtausch sei nicht notwendig.

Aktuelle Infos zu Ersatzterminen werden auf www.paulis.de veröffentlicht.