The Boss Hoss kommen im September 2023 nach Ravensburg

The Boss Hoss geben den Startschuss für ihr zehntes Studioalbum, das im kommenden Frühjahr erscheinen wird. Die Jungs aus Berlin legen mit „Electric Horsemen" ein neues Album vor, auf dem sich die ganze Bandbreite der Urban Cowboys zeigen wird, heißt es in der Ankündigung. Live zu erleben gibt es die Cowboys im Herbst 2023, wenn ihre bislang umfangreichste Arena-Tour folgt, die sie dann am 23. September 2023 in die Oberschwabenhalle nach Ravensburg führt. Tickets sind erhältlich bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen und auf: www.vaddi-concerts.de