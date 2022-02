The Australian Pink Floyd Show in Ravensburg ersatzlos abgesagt

The Australian Pink Floyd Show in Ravensburg wurde wegen der Pandemie ersatzlos abgesagt. Für das geplante Konzert in der Oberschwabenhalle in Ravensburg am 8. März konnte kein Ersatztermin gefunden werden, die Tickets werden erstattet.

Die Pink Floyd Tribute-Band hätte eigentlich ihr neues Programm „All That You Feel" präsentiert, das die größten Hits der Alben „Meddle", „The Dark Side of The Moon", „Wish You Were Here", „Animals", „The Wall" und weitere Klassiker aus allen Schaffensphasen von Pink Floyd umfasst.