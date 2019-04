Teurer Wohnraum: Wie eine bedürftige Mutter doch noch Glück hat

Stadt wendet Bündnisregeln flexibel an

Das in Ravensburg 2017 gegründete Bündnis für bezahlbaren Wohnraum soll dabei helfen, auch in Privathäusern Wohnungen mit einer Deckelung beim Mietpreis zu schaffen. Bei Neubauten mit mehr als zehn Wohnungen müssen 20 Prozent der Wohnfläche 15 Jahre lang für einen Mietpreis angeboten werden, der mindestens um 14 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Neu ist, dass die Stadt laut Bastin diese Regeln flexibel anwendet. Wenn ein Investor einen noch niedrigeren Preis garantiert, oder sich auf eine längere Preisbindung einlässt, könne die Stadt ihm bei der Fläche, die als Sozialwohnung ausgewiesen wird, Zugeständnisse machen, so Baubürgermeister Dirk Bastin. Beim geplanten Bau mehrerer Wohnhäuser an der Weißenauer Halde stehe aber – anders als kürzlich in einem Leserbrief behauptet – noch nicht fest, welcher Anteil der Wohnfläche als Sozialwohnung ausgewiesen wird. (len)