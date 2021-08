Terra Libre siegreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der baden-württembergische Boule- und Pétanque-verband veranstaltete als Ersatz für die in 2021 coronabedingt ausgefallene Ligasaison im Juni und Juli ein Liga-Pokalturnier.

Am Sonntag, 18.07.21 spielten zwei Mannschaften des Ravensburger Vereins Terra Libre e.V. bei sonnigem Wetter um den Pokal in der Ober- bzw. Landesliga. Im Pokal-/Ligamodus wurden in jeder Begegnung 2 Tripletten (3 gegen 3) und 3 Doublette (2 gegen 2) absolviert. Mit hervorragendem Mannschaftsgeist wurden in Singen so 30 spannende und ausgeglichene Partien gespielt. Am Ende standen beide Mannschaften ganz oben auf dem Treppchen und konnten in ihrer Liga den jeweiligen Pokalsieg feiern.

So überzeugte die 1. Mannschaft unter Mannschaftsführer Manfred Wiwie auf ihrem Weg zum Pokalsieg in der Oberliga mit durchgehend starker Leistung. Lediglich in einer Triplette- und einer Doublette-Begegnung mussten sich die Ravensburger einem gegnerischen Team geschlagen geben.

Die im Jahr 2020 in die Landesliga aufgestiegene 2. Mannschaft überzeugte auch gegen auf dem Papier stärker eingeschätzte Mannschaften mit sehr guten Ergebnissen. Mannschaftsführer Thomas Laske hatte mit seiner Aufstellung ein gutes Händchen bewiesen. So gelang gegen die Mannschaft aus Konstanz ein 4:1 Sieg, die Favoriten aus Ennetach sowie die Mannschaft aus Weingarten wurden jeweils mit 3:2 in ihre Schranken gewiesen.

Die Hoffnung ist groß, dass im nächsten Jahr wieder eine reguläre Saison gespielt werden kann.