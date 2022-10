Terra Libre beendet Boule-Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Saison nach der Corona-Pandemie verlief für den Boule-Club Terra Libre Ravensburg überaus erfolgreich. Für die zweite Mannschaft, die vor der Pandemie in die Landesliga aufgestiegen war, war nach der pandemiebedingten Pause schwierig einzuschätzen, ob die Klasse gehalten werden konnte. Zudem hatte Mannschaftsführer Thomas Laske mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen, musste er doch teilweise mit noch unerfahrenen Spieler:innen planen. Vor allem deshalb ist der erreichte Klassenerhalt als großer Erfolg zu verbuchen.

Die erste Mannschaft startet mit dem Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga zu erreichen in die neue Saison. Schon am ersten Spieltag ging jedoch die Partie gegen den BC Friedrichshafen verloren. Nach Umstellungen in den Formationen konnten dann aber die weiteren Begegnungen gewonnen werden. Ersatzgeschwächt endete am dritten Spieltag eine weitere Begegnung gegen den BBBC Singen knapp mit 2:3 zu Gunsten des Gegners, während die Partie gegen den Mitfavoriten aus Lindenberg für Terra Libre entschieden werden konnte. Am letzten Spieltag in Weingarten ging es um alles: die erste Mannschaft musste alle eigenen Begegnungen gewinnen und auf Schützenhilfe von Saulgau hoffen. Aber Lindenberg zeigte keine Schwäche und gewann beide Begegnungen.

Somit verpasste Terra Libre Ravensburg knapp den erhofften Aufstieg. Die Mannschaft konnte sich aber über den zweiten Platz freuen und schaut positiv auf die Saison 2023!