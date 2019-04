Termin für Prozess nach tödlicher Attacke in Ravensburger Wohngebiet festgelegt

Das Landgericht Ravensburg hat einen Termin für den Prozess nach der tödlichen Attacke im Wohngebiet Deisenfang festgelegt. Die Verhandlung soll am 16. Juli um 8.30 Uhr beginnen, wie Gerichtssprecher Franz Bernhard mitteilte. Ende März hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen einen zum Tatzeitpunkt 33-jährigen Mann erhoben. Er soll am 31. Januar 2019 den 46-jährigen Freund seiner Ex-Partnerin im Ravensburger Wohngebiet Deisenfang mit einem Bajonett niedergestochen haben. Das Opfer starb noch am Tatort an seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Verfolgungsjagd bei Wangen gestellt und festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Am ersten Verhandlungstag soll laut Gericht lediglich die Anklage verlesen werden. Als weitere Verhandlungstermine wurden folgende festgelegt: 24. Juli ab 13.30 Uhr, 26. Juli ab 9 Uhr, 5. August ab 9 Uhr und 26. August ab 9.30 Uhr. Verhandlungsort ist das Landgericht Ravensburg.