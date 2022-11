Teresa Bergman und Band spielen in Ravensburg

Gitarristin Teresa Bergman kommt mit ihrer Band am Freitag, 18. November, in die Ravensburger Zehntscheuer. Die Gitarristin und Genrewandlerin ist mit den Songs ihres dritten Albums auf „33, Single & Broke“-Tour. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Die neue CD lasse sich laut Pressemitteilung als Folkrock-Statement ebenso hören wie als poetischer Diskurs-Pop, klassische Rockklänge gibt es auch. Mal animieren Bergmans Lieder zum Tanzen, mal zum Schwelgen – zu erleben sei eine Sängerin, die ihre Stimme für ihr Publikum vollkommen herausfordert. Es spielen: Teresa Bergman (Gesang, Gitarre), Matt Paull (Piano, Gesang), Tobias Kabiersch (Bass, Gesang), Pier Ciaccio (Drums, Gesang). Karten kosten 22 Euro, ermäßigt 20 Euro (Vereinsmitglieder 18 Euro). Vorverkauf in Ravensburg: Tourist-Info, Musikhaus Lange, „Schwäbische Zeitung“ wowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. Infos auch unter: www.teresabergman.com.