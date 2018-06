Tennisspielerinnen wollen vorne dabei sein

Die Tennismannschaften des TC Ravensburg starten am Wochenende in die Sommersaison 2018. Die Verbandsspiele beginnen am Samstag mit fünf Heimspielen auf der Tennisanlage Sankt Christina. Diese Saison treten sieben Mannschaften auf württembergischer Ebene an und stellen sich dort der sportlichen Herausforderung.

Die Damen des TCR haben nach ihrem Abstieg aus der Oberliga in der vergangenen Saison das Ziel, wieder vorne mitzuspielen und ein Wörtchen in der Aufstiegsfrage mitzureden. Dies sollte dem Team um Elena Rief und Annika Hepp auch gegen die namhaften Gegnerinnen zuzutrauen sein, zumal in Verena Jöchle eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft hinzugewonnen wurde. Am Sonntag um 10 Uhr geht es zum SV Leingarten.

Die Herren starten wie im Vorjahr in der Verbandsliga und wollen nach Platz zwei ebenfalls wieder im Titelrennen mit dabei sein. Das in gleicher Besetzung antretende Team um Mannschaftsführer Kilian Fetzer muss sich dabei gegen so renommierte Vereine wie TEC Waldau Stuttgart, SV Böblingen und TSV Künzelsau behaupten. Zuerst geht es am Sonntag ab 10 Uhr zu Hause gegen den TC Winnenden.

Nach der erfolgreichen Saison mit dem Erreichen des zweiten Platzes ist das erklärte Ziel der Ravensburger Herren 40 der Klassenerhalt in der Oberliga. Denn der TCR steht in einer spielerisch ausgeglichenen Gruppe. Vielleicht schafft die Mannschaft um Mark Overhage die eine oder andere Überraschung. Schwer wird es gegen die favorisierten Mannschaften aus Herrenberg und Sindelfingen. Start ist am Samstag um 14 Uhr auf heimischer Anlage gegen den TV Bissingen/Teck.

Die Herren 50 des TCR starten wieder in der Württembergliga. Durch den Zugang Axel Held auf Position eins sowie Jörg Marquardt aus den Herren 40 dürfte das Team um Klaus Gut nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das Ziel ist auch hier der vorzeitige Klassenerhalt, dann wollen die Ravensburger sehen, was in einer ausgeglichenen Gruppe möglich ist. Das erste Heimspiel ist am Samstag um 14 Uhr gegen den TSV Waldenbuch. Die Herren 50 II treten nach einer starken Saison 2017 auch dieses Jahr in der Verbandsliga an. Der schnelle Klassenerhalt ist anvisiert, der Sprung in die vorderen Tabellenplätze dürfte möglich sein. Zu Beginn der Verbandsrunde geht es am Samstag zum TC Isny.

Die Vierermannschaft der Herren 30 stieg in der vergangenen Saison aus der Württembergstaffel in die Oberligastaffel ab, Dort müssen sich die Spieler um Olaf Mäschle erst orientieren. Klares Ziel ist, einen erneuten Abstieg zu verhindern. Ein erster Schritt dahin kann am Sonntag beim SV Bondorf gemacht werden.

Nach dem vierten Platz im Vorjahr ist für die Vierermannschaft der Herren 60 auch diese Saison ein Platz im gesicherten Mittelfeld der Verbandsstaffel avisiert. Das Team um Mannschaftsführer Karl Ibele hat sich mit Rückkehrer Roland Heine verstärkt und startet am Samstag um 14 Uhr zu Hause gegen die Sportfreunde Dellmensingen.