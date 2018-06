Tennissaison startet in Mochenwangen

68 Tennisspieler aus dem Bezirk Oberschwaben starten mit dem Eröffnungsturnier am Wochenende in Mochenwangen in die neue Sandplatzsaison. Nach dem verregneten und fast ausschließlich in der Halle ausgetragenem Turnier im Vorjahr mussten die Veranstalter des TCM auch in diesem Jahr einen Rückgang der Meldungen hinnehmen und in einigen Wettbewerben bis kurz vor Meldeschluss um die Austragung bangen.

Turnierfavoritin bei den Damen dürfte Chiara Heinz sein. Die 16-Jährige aus Schwendi gewann das Turnier im Vorjahr. Nicole Recknagel vom TC Mochenwangen, Julia Grasel (TC Bad Schussenried) und die 13-jährige Liz Döhner vom SSV Ulm sind wohl ihre größten Gegnerinnen.

Bei den Herren A ist das Feld sehr ausgeglichen. Die Setzliste wird von Routinier Erwin Real vom TC Bad Waldsee angeführt. Für den Titel kommen auch der 16-jährige Philipp Schürrle von den Sportfreunden Schwendi, Markus Schorpp vom TC Mochenwangen und Markus Müller vom TC Bad Waldsee infrage. Dominik Kramer vom TC Mochenwangen strebt als Topgesetzter der Herren B seinen ersten Titelgewinn vor heimischem Publikum an. Mit Stefan Boehnke vom TC Baindt sowie Christian Maier (TC Warthausen) und Jochen Traschl (TC Mochenwangen) hat er allerdings starke Konkurrenz.

Bei den Herren 40 gibt es keinen eindeutigen Favoriten. Matthias Felder, der in Mochenwangen schon gute Platzierungen erreicht hat, geht als Topgesetzter in den Wettbewerb. Allerdings muss er sich auf dem Weg zum ersten Titelgewinn gegen Jürgen Bärtle (TC Leutkirch), Sven Sauter (TC Mochenwangen) und Oliver Blümel (TSG Söflingen) durchsetzen. Bei den Herren 50 ist mit Robert Kolb vom TC Ösch-Weingarten der Titelverteidiger an Position zwei gesetzt. Die Favoritenrolle hat Kolb an Michael Klippel von der TSG Söflingen abgegeben.

Gespielt wird am Freitag ab 13.30 Uhr, am Samstag ab 09.00 Uhr und am Sonntag ab 10.00 Uhr. Die Finalspiele sind für Sonntag ab 12.00 Uhr angesetzt. Nähere Infos zum Turnier können auch unter www.tc-mochenwangen.de abgerufen werden.