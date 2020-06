Tennisprofis starten in Überlingen

Die Corona-Zwangspause ist für 32 deutsche Tennisprofis vorbei. An vier Standorten wird in acht Gruppen die Vorrunde der Tannenhof Resort German Men‘s Series ausgetragen. Veranstalter ist der Deutsche Tennis Bund (DTB). Neben Großhesselohe, Neuss und Troisdorf ist auch Überlingen ein Austragungsort. „Wir freuen uns riesig, dass wir den Zuschlag für dieses hochkarätig besetzte Turnier erhalten haben“, sagt Markus Dufner von MCD Sportmarketing, der die Vorrunde in Überlingen organisiert. „Wir haben schon mehr als zehn Jahre lang Weltranglistentennis am Bodensee, aber ein so hochklassig besetztes Feld gab es noch nie auf der Anlage des TC Überlingen.“

Der eigentliche Star des Turniers musste allerdings absagen. Dominik Koepfer, zuletzt Teil des deutschen Davis-Cup-Teams, kann nicht am Bodensee aufschlagen. Dafür sind unter anderem der Stuttgarter Yannick Maden (149. der Weltrangliste) und Peter Torebko (334.) dabei. Zum Auftakt gibt es am Donnerstag (10 Uhr) das Duell der Überlinger Publikumslieblinge Peter Torebko und Louis Weßels. Bis Sonntag kämpfen die Profis beim TC Überlingen um Punkte für die DTB-Series, wo es ein Preisgeld von 20 000 Euro zu gewinnen gibt. Alle Spiele sind live im Internet zu sehen. 32 Männer spielen bei der Serie mit, bei den Frauen haben sich 24 Spielerinnen gemeldet, darunter Laura Siegemund und die ehemalige Weltranglisten-48. Carina Witthöft.

Acht Tennisprofis werden am Bodenseeufer erwartet. Für den Furtwanger Dominik Koepfer, Weltranglisten-92., rückt Elmar Ejupovic nach. „Die Absage von Dominik Köpfer ist natürlich sehr schade, aber die Gesundheit geht ganz klar vor“, sagt Markus Dufner. Lange mussten sich die Tennisspieler anderweitig fithalten, nun dürfen sie sich wieder im Turniermodus messen. „Die Serie gibt vielen Spielern die Möglichkeit, wieder Turniertennis zu spielen und genügend Matches zu haben, wenn dann das internationale Tennis wieder losgeht“, freut sich Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Der bei der DTB Series topgesetzte Jan-Lennard Struff startet in der Vorrunde in Neuss. „Es ist äußerst wichtig, durch die Turnierserie wieder den Matchfokus zu bekommen. Das verlernt man tatsächlich relativ schnell“, sagt Struff.

Neben Torebko, Weßels und Maden sind in Überlingen die eher unbekannten Spieler Sebastian Fanselow, Johannes Härteis, Chritoph Negritu, Mika Lipp und Philip Florig am Start. Louis Weßels, der schon bei den regulären Auflagen der Überlingen Open am Bodensee mitspielte, freut sich auf sein Eröffnungsmatch am Feiertag. „Das wird sicherlich ein ganz besonderes Spiel“, meint Weßels. „Noch mehr freue ich mich aber, dass es endlich wieder losgeht.“ Die Zwangsauszeit durch die Corona-Pandemie war für die Tennisprofis eine harte Zeit. Neben der fehlenden Spielpraxis fehlten ihnen vor allem die Einnahmen.

Untätig waren Weßels und Torebko aber keinesfalls. „Für mich kam die Auszeit gerade rechtzeitig“, sagt Weßels sogar. „Ich war etwas angeschlagen und mental nicht mehr so fit.“ Genau das hat er in den vergangenen Wochen aufgearbeitet. „Ich habe viel für die Fitness gemacht und mich im technischen Bereich enorm verbessert“, meint der 21-Jährige. „Ich denke, ich spiele momentan mein bestes Tennis überhaupt.“ Das will er ab Donnerstag in Überlingen beweisen und sich für die Zwischenrunde qualifizieren. Torebko hat eine ganze Menge für sein Studium getan. „Mir fehlt jetzt nur noch die Bachelorarbeit“, sagt der 32-Jährige. „Ich bin momentan sicherlich nicht in einer Topverfassung, aber von den teilnehmenden Spielern hat eh keiner Matchpraxis.“ Für beide Spieler ist der Platz des TC Überlingen nach eigener Aussage das „Wohnzimmer“. „Ich freue mich darauf, im See schwimmen zu können“, sagt Torebko. „Außerdem hoffe ich, ein bisschen etwas von der Region kennenlernen zu können.“ Er hat vor allem den Affenberg Salem auf seiner Liste.

Nicht nur für die Profis, auch für die Veranstalter war die Vorbereitung auf die DTB Series nicht einfach. Jeder Standort musste ein Hygienekonzept erstellen. Außerdem sorgten die oft wechselnden Vorgaben der Landesregierung für Veranstaltungen für Herausforderungen. Dufner hofft noch, dass er sogar Besucher auf die Anlage lassen darf. „Die endgültige Zusage vonseiten der Behörden steht aber noch aus.“ Alle Partien der DTB Series werden im Internet beim Tennis Channel Deutschland, dem Fernseh- und Streamingpartner des DTB, übertragen. Für die Turnierserie gibt es ein kostenloses Probeabo (Code „DTB2FREE“).