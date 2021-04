Tempolimits werden meist eingehalten

Das Ordnungsamt der Stadt Ravensburg hat im März über 70 mobile Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Hintergrund der Messungen sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Es gebe aber auch zahlreiche Bürgerwünsche aus den Wohngebieten. „Wichtig sind die Messungen insbesondere an Straßen mit Tempolimits wegen erhöhter Unfallgefahr und in Bereichen von Kindertagesstätten, Schulen oder Altenheimen“, wird Ordnungsamtsleiter Alfred Oswald zitiert.

Insgesamt werde das Tempo von den meisten gut eingehalten, so die Stadt in einer Pressemeldung. Dennoch habe in insgesamt acht Fällen sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden müssen, insbesondere an den innerörtlichen Bundesstraßen B 30 und B 33 seien mehrere Fahrzeuge mit bis zu 90 Stundenkilometern geblitzt worden. Dort gelte Tempo 50. Im Bereich mit Tempo 70 seien Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer festgestellt worden.

Die Übersicht über alle Messergebnisse im März stellt die Stadt Ravensburg unter www.ravensburg.de zur Information bereit.