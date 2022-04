Tempolimit auf deutschen Autobahnen? - Leser von Schwäbische.de haben eine klare Meinung

Die Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist nicht neu. Immerhin ist Deutschland das einzige Land ihn Europa, das immer noch über kein Tempolimit verfügt. Weltweit reiht sich Deutschland ein in eine Liste mit indischen Bundesstaaten sowie den Ländern Haiti, Somalia, Libanon, Nepal, Myanmar, Burundi, Bhutan, Afghanistan, Nordkorea und Mauretanien.

Für Befürworter eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen kommt das nicht überraschend. Sie verweisen seit langem darauf, dass es praktisch kein sinnvolles Argument gegen ein Tempolimit gäbe: Es verbessere den Verkehrsfluss und reduziere Staus, es reduziere die Gefahr von schweren Unfällen und Verkehrsopfern, ökologisch und ökonomisch sinnvoll sei es ohnehin.

Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD im Landtag von Baden-Württemberg, sprach sich jüngst vor dem Hintergrund der steigender Energie- und Spritpreise für ein Tempolimit aus: "Ein Tempolimit auf unseren Autobahnen hätte einen erheblichen Einsparungseffekt und leistet zusätzlich noch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Das Gebot der Stunde lautet: Wir müssen signifikant Energie einsparen. Dazu würde ein allgemeines Tempolimit einen wirksamen Beitrag leisten. Deshalb muss das Tempolimit jetzt kommen!"

Gegner des Tempolimits wie etwa die FDP verweisen einerseits auf die Einschränkung der persönlichen Freiheit durch den Staat. Andererseits stellen sie den Effekt eines Tempolimits für die Verkehrssicherheit und die CO2-Bilanz infrage. Sie verweisen auf die "Lenkungsfunktion" des Marktes durch teure Spritpreise, an die Autofahrer ihr Verhalten anpassen würden.

Wir haben dazu unsere Leserinnen und Leser gefragt: Tempolimit auf deutschen Autobahnen?

Hier ein Auszug an Antworten:

Alles trägt deutlich zum Klimaschutz.

Werner G.: 130 km/h ist ein Muss, besser sogar 100 km/h auf Autobahnen. 80 km/h (wie in Frankreich) auf Landstraßen und innerorts 30 km/h. Alles trägt deutlich zum Klimaschutz bei und hilft uns, unabhängiger von Öl aus Russland und der arabischen Halbinsel zu werden.

Logik der erschließt sich mir nicht.

Andreas B.: Warum soll ich mit meinem Elektroauto, das aus den eigenen Solarzellen geladen wird, nur 100 fahren? Diese Logik der grünen Weltverbesserer erschließt sich mir nicht.

Eine eindeutige Reduktion von CO2.

Gabriele A.: Ich bin für ein Tempolimit, absolut. Und zwar deshalb, weil dies eine eindeutige Reduktion von CO2 bedeutet. Aber keinesfalls in der Weise, wie sie Herr Werner G. vorschlägt. In erster Linie sollte das Tempolimit die Autobahnen betreffen. 130 km/h wäre annehmbar. Aber 30 km/h in Ortschaften und 80 außerhalb finde ich dann doch übertrieben.

Schluss mit der Gängelei.

Stefan N.: Es reicht. Anstatt uns zu gängeln, sollte die Regierung mal bei den Konzernen nach ihren Gewinnmargen nachfragen, die sich aktuell auf unsere Kosten die Taschen vollstopfen. Aber da kuscht man, wie immer. Und wir Bürger lassen uns das gefallen, wie immer.

Die Politik der FDP entwickelt sich mehr und mehr zum Ärgernis.

Gerhard M.: Warum sollten wir in Deutschland es eigentlich besser wissen als alle andern in Europa und - ungeprüft - wohl der ganzen Welt. Randbemerkung: Die Politik der FDP entwickelt sich mehr und mehr - auch auf anderen Problemfeldern - zum Ärgernis und als Hindernis, zwingend erforderliche Maßnahmen umzusetzen.

Ich halte ein Tempolimit für überflüssig.

Hannelore L.: Ich bin gegen ein Tempolimit auf den Autobahnen, da erfahrungsgemäß hohe Geschwindigkeiten gar nicht mehr möglich sind. Sehr viele Baustellen und auch etliche Geschwindigkeitsbegrenzungen haben ihr Übriges getan, um die Raserei zu erschweren. Deshalb halte ich ein Tempolimit für überflüssig.

Wie lange wird denn da noch diskutiert?

Alois R.: Ich bin für Tempo 130. Wie lange wird denn da noch diskutiert? Warum schaffen das nur andere Länder? Haben wir nicht andere Probleme? Armes Deutschland!

Generell verbraucht rollender Verkehr weniger als ständiges Beschleunigen und Bremsen, aber das haben viele noch nicht verstanden.

Christian F.: Es wird höchste Zeit für ein Tempolimit. Tempo 120 oder 130 auf Autobahnen wie unsere Nachbarländer reicht. Dass Polen 140 als Limit hat, ist vermutlich den extrem guten Autobahnen geschuldet. Tempo 80 auf Landstraßen macht vermutlich Sinn, wenngleich ich zugeben muss, dass beispielsweise in Frankreich auf langen Strecken dieses Tempo sehr ermüdend sein kann. Da rächt sich dann der jahrzehntelange Wahn, Straßen unbedingt zu begradigen. Da könnte dann, dem Beispiel Spanien folgend, differenziert werden zwischen 80, 90 und 100. Generell verbraucht rollender Verkehr weniger als ständiges Beschleunigen und Bremsen, aber das haben viele noch nicht verstanden, egal mit welcher Geschwindigkeit sie unterwegs sind.

Es reicht mit Reglementierung und Bevormundung in Deutschland!

Matthias F.: Es reicht mit Reglementierung und Bevormundung in Deutschland! Wer 100 km/h oder auch nur 60 km/h auf der Autobahn fahren möchte, kann das tun. Wo sind die Fakten zu dem Thema? Der Einspareffekt von Öl und CO2 dürfte marginal sein, da 80 % der Autobahnen bereits eh geschwindigkeitsbegrenzt sind. Nicht mehr staatliche Bevormundung, sondern mehr Eigenverantwortung in allen Bereichen ist nötig!

Nicht die Geschwindigkeit tötet, sondern das plötzliche Stoppen.

Harald S.: Alte Weisheit aus der Luftfahrt: It's not the speed what kills, it is the sudden stop. Die Tempodifferenz zu einem mit 80 km/h fahrenden Lkw (oder einem plötzlich dahinter ausscherenden Pkw) kann sich jeder selbst ausrechnen. Das entspricht beim Lkw in etwa dem Tempo, mit dem dann ungebremst gegen eine Hauswand gefahren wird. Außerdem spart es nicht unerheblich Energie, die mindesten in der 2. Potenz zur Geschwindigkeit zunimmt. Auch Stromer benötigen Energie, die zurzeit zu gut 50 % aus Kohle (Kraftwerken) kommt. Schon mal darüber nachgedacht?

Wir holen uns also den Verkehr von der Autobahn wieder in die Ortschaften.

Thomas K.: Warum muss man immer und überall alles verbieten? Durch die gestiegenen Benzinpreise fahren mittlerweile ohnehin sehr viele deutlich langsamer. Und es hindert doch auch gar keinen, freiwillig die 120 km/h zu fahren. Warum muss man dann die paar Wenigen, die es eben laufen, lassen unnötig einbremsen? Die merken das spätestens an der Zapfsäule wieder. Ich stelle seit zwei Wochen auch brav meinen Tempomat auf 140 km/h ein, fahre also auch brav meine 130 km/h. Aber bevor man jetzt die "Raser" runterbremst, sollte man vielleicht eher über ein Lkw-Überholverbot nachdenken, denn ich behaupte, das führt zu deutlich mehr Brems- und Beschleunigungsvorgängen als einer der mit 160-170 km/h fährt. Und alle, die hier jetzt nach 100 km/h auf Autobahnen schrei(b)en, denen sind hoffentlich die entsprechenden Folgen bewusst. Wenn man auf der Autobahn nicht mehr schnell von A nach B kommt, dann führt das zunehmend dazu, dass man wieder mehr über Land fährt und dadurch werden die Städte und Ortsdurchfahrten wieder deutlich mehr frequentiert. Wir holen uns also den Verkehr von der Autobahn wieder in die Ortschaften, wodurch dort wieder Lärm, Luftverschmutzung und (tödliche) Unfälle zunehmen werden. Herzlichen Glückwunsch.. P.s.: Aber vielleicht sollte man einfach ein generelles Tempo 30 einführen - egal ob innerorts oder Autobahn.

Spritsparender, entspannter, sicherer und kaum langsamer.

Alfons L.: Erfahrungen auf deutschen Autobahnen und vielen Kilometern auf Autobahnen der Nachbarländer (mit Tempolimit) haben mir gezeigt, es läuft mit Tempolimit spritsparender, entspannter, sicherer und kaum langsamer. Vorteil Tempolimit!

Die freie Fahrt bietet für Deutschland große Chancen.

Julian S.: Zunächst möchte ich gerne den Hinweis geben, dass die Isle of Man ebenfalls kein generelles Tempolimit hat, und das sogar auf Landstraßen - insofern ist Deutschland nicht das einzige Land Europas ohne Tempolimit. Unsere Autobahnen gehören auch ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zu den sichersten Straßen der Welt. Das Fehlen eines Tempolimits trägt auch maßgeblich zur Verbesserung von Assistenzsystemen bei, um auch bei höheren Geschwindigkeiten ein sicheres Fahren zu gewährleisten. Zudem führt die freie Fahrt zwangsläufig zu einer höheren wirtschaftlichen Gesamtwohlfahrt, da stärker motorisierte Fahrzeuge nachgefragt werden, dies zur Absicherung von deutschen Arbeitsplätzen und zu höheren Löhnen führt, gleichzeitig auch höhere Ansprüche an Bremsen und Reifen gelegt werden, und somit auch in diesen Bereichen Arbeitsplätze, Innovation und Löhne gesichert werden. Nicht zu vergessen: „Made in Germany“ und die Gewissheit bei deutschen Premiumherstellern, dass deren Fahrzeuge für höhere Geschwindigkeiten konzipiert sind, und daher besonders sicher sind - eben weil diese Geschwindigkeiten bei uns legal gefahren werden dürfen [und ganz nebenbei im Ausland trotz Tempolimits auch gefahren werden]. Auch beim Klimaschutz lässt sich durch ein Tempolimit nichts Signifikantes erreichen. Die „bekannten“ Statistiken sind bereits veraltet und in darin enthaltenen Hochrechnungen über ein mögliches Einsparpotenzial veraltet und nicht real. Tatsache ist: Durch die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge einschließlich Plug-In-Hybriden verbrauchen moderne Fahrzeuge so wenig wie noch nie zuvor. Unser Anspruch sollte es sein: Durch Innovationen auch bei hohen Geschwindigkeiten den Verbrauch zu senken - egal, ob Elektro oder Verbrenner. Die freie Fahrt bietet für Deutschland große Chancen und wir sind bestens beraten sie zu unserem Wohl zu nutzen und unsere Innovationen dadurch der Welt auch bereitzustellen.

Auch die FDP muss endlich ihre sinnlose Sturheit erkennen.

Helmut F.: Jetzt ist die beste Möglichkeit, ein Tempolimit einzuführen, weil die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen es erfordern. Auch die FDP muss endlich ihre sinnlose Sturheit erkennen! Wenn über 70 % der Bevölkerung es für sinnvoll halten, dann darf eine 12-% - Partei das nicht mehr verhindern!

Der deutsche Michel sieht sich gleich wieder in seiner Freiheit beschnitten.

Harald P. via Facebook: Überall in Europa gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen, nur Deutschland schafft es nicht, solche sinnvollen Maßnahmen durchzuführen. Warum? Weil sich der deutsche Michel gleich wieder in seiner Freiheit beschnitten sieht. Als ehemaliger Berufskraftfahrer, der den täglichen Kleinkrieg auf den deutschen Straßen erlebt hat, bin ich absolut für ein Tempolimit.

Wichtiger wäre, Abstandsverstöße und Drängler strenger zu ahnden.

Ansgar H. via Facebook: Wir haben eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Jeder, der schneller fahren möchte, sollte das auch machen dürfen. Was wichtiger wäre, Abstandsverstöße und sogenannte Drängler strenger zu ahnden und zu verfolgen.

Durch die vielen Baustellen und Beschränkungen haben wir ja quasi schon ein Tempolimit.

Roland T.: Ich bin als Außendienstmitarbeiter viel auf der Straße. Durch die vielen Baustellen und Beschränkungen haben wir ja quasi schon ein Tempolimit. Ich bin privat auch viel in der Schweiz unterwegs - dort geht es wirklich entspannter auf der Autobahn zu. Ich bin für ein Tempolimit von 130 km auf der Autobahn. Landstraße sollte bei 100 km bleiben.

Es gibt nur wenige Autobahnen auf denen es unbegrenzt ist.

Melina M. via Facebook: Halte ich für schwachsinnig. Zumal auf den meisten Autobahnen sowieso nur 120 gefahren werden darf. Es gibt nur wenige Autobahnen auf denen es unbegrenzt ist. Wer dann nicht schneller fahren möchte oder spritsparend fahren möchte, kann dies selber entscheiden.

Ein befristet verordnetes Tempolimit könnte helfen, Fahrverbote wären schlimmer zu ertragen.

Helmut S.: Darf ich mal an die Ölkriese in den 70- ern erinnern? Willy Brandt hat als Bundeskanzler wegen drohender Knappheit beim Rohöl den Krisenfall gemanaged und fast aus dem Stand die autofreien Sonntage verordnet. Niemand hat widersprochen, auch die FDP nicht. Es war ein Notstand. Das war ein gravierender Eingriff in unsere "Freiheitsrechte", aber ein notweniger, gerechtfertigter. Ich vermute mal, dass wir durch den Ukrainekrieg bald in eine ähnlich prekäre Lage allgemein bei der Energieversorgung kommen werden, und dass bald einschneidende Massnahmen unausweichlich werden. Ein befristet verordnetes Tempolimit könnte helfen, Fahrverbote wären schlimmer zu ertragen!