Tempo 30: Stadt korrigiert Planungsfehler

Die Schussenstraße wird nachträglich in den seit über einem Jahr gültigen Lärmaktionsplan der Stadt Ravensburg aufgenommen. Damit gilt auch hier in Kürze zwischen 22 und 6 Uhr ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde, um die geplagten Anwohner zu entlasten. Zu verdanken ist diese Korrektur dem Einsatz der Agendagruppe Nordstadt, die Verwaltung und Gemeinderat auf einen gravierenden Planungsfehler aufmerksam gemacht hatte.

Wie die Schwäbische Zeitung berichtete, hatte die Agendagruppe bereits vor Monaten vehement gegen den vom Gemeinderat verabschiedeten Lärmaktionsplan protestiert, weil in diesem die Schussenstraße fehlte. Über die 550 Meter Asphalt am Rande der Altstadt rollen Tag für Tag nachgewiesen fast 30 000 Fahrzeuge. Wie kann es da sein, dass für weniger belastete Straßen, beispielsweise in Ober- und Unterschach, seit Mai 2012 das nächtliche Tempolimit gilt? Der Verdacht der Anwohner nach intensivem Studium der Unterlagen: Das von der Stadt mit der Ausarbeitung beauftragte Büro hatte den Verlauf der Schussenstraße falsch eingezeichnet und damit wesentlich verschoben. Auf elf Meter Abweichung kommt die Agendagruppe. Auf dieser Grundlage kamen die Planer zu dem Ergebnis, dass nur wenige Häuser in der Zone stehen, die nachts mit mehr als 60 Dezibel Krach belastet werden.

Ein Irrtum, wie das Büro jetzt nach einer Überprüfung einräumt: „Die Lärmkartierung (…) aus dem Jahr 2010 war tatsächlich für den Bereich der Schussenstraße ungenau beziehungsgweise fehlerhaft.“ Die neuen Berechnungsergebnisse hätten nun gezeigt, „dass eine Lärmminderung zwingend erforderlich ist“.

Das Regierungspräsidium in Tübingen sieht das genauso, die Bestätigung liegt der Verwaltung inzwischen vor.

Die Agendagruppe, für die sich besonders Franz-Ullrich Track tief in die Materie hineingekniet hatte, freut sich über das Ergebnis. Kopfschütteln allerdings darüber, dass im Gemeinderat und Rathaus der Fehler niemandem aufgefallen war: „Die müssen doch wissen, was in der Schussenstraße läuft.“ Die Verwaltung habe erst auf Nachdruck reagiert und die Pläne überprüft, so die Kritik. Eine Mitteilung der Stadt zu dem Thema hat es im Übrigen erst auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung am Donnerstag gegeben, ein Grund für die Korrektur wird darin nicht genannt. Die Stadt habe eine Initiative der Agendagruppe Nordstadt unterstützt, heißt es.

Ende kommender Woche werden in folgenden Straßenzügen die Schilder mit der nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung aufgestellt: Schussenstraße zwischen Kuppelnaustraße und Sommereck (Schwäbisch Media) und zwischen Sommereck und Einmündung Charlottenstraße. Auch in der gesamten Karlstraße gilt nachts dann Tempo 30.