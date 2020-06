Wer noch auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz ist, kann die Telefonberatung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) am Freitag, 26. Juni, nutzen, teilt die IHK mit.

Noch seien viele Hundert Ausbildungsplätze in der Region unbesetzt. Wer sich schnell einen Überblick verschaffen und seine Chancen nutzen möchte, könne sich am Freitag, 26. Juni, von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0751 / 409234 beraten lassen. Beantwortet werden alle Fragen rund um die duale Berufsausbildung in IHK-Berufen – egal, ob es sich um die Voraussetzungen, Ausbildungsvarianten oder konkrete Ausbildungsplätze in der Region handelt, wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt.