Telefonhotline beantwortet digitale Fragen

Die Mehrgenerationenhäuser in der Weinbergstraße und im Rahlentreff bieten eigenen Angaben zufolge am Samstag, 19. Dezember, von 11 bis 14 Uhr wieder ihre Telefonhotline für alle digitale Fragestellungen an. Die Nummer lautet 0751 / 18529856.

Durch die zweite Welle der Corona-Pandemie sei die etablierte „Digitalberatung“ im Mehrgenerationenhaus Weinbergstraße, die immer am dritten Samstag im Monat stattfindet, wieder in den „Zwangsurlaub“ versetzt worden, heißt es in der Ankündigung.

Das Team der ehrenamtlichen Berater habe aber zwischenzeitlich, bis wieder die persönliche 1:1-Beratung stattfinden kann, die Möglichkeit einer telefonischen Unterstützung für alle digitalen Fragestellungen geschaffen.

Diese reiche, so das Schreiben weiter, von der Beratung und Unterstützung, beispielsweise zum Kauf geeigneter Geräte, aber auch Hilfestellung bei Fragen zur Ersteinrichtung von Smartphone und Tablet sowie bei der Vertragsauswahl, bis hin zur Beratung, wie man Apps auf das Smartphone bekommt und wie man diese dann verwendet, zum WhatsApp und Co.

Nicht zuletzt wird auch erklärt, wie man Text- Sprachnachrichten und Bilder verschickt, und welche Apps für welche Bedürfnisse in Frage kommen.

Die Beratung sei einfach und verständlich gehalten und werde vom bisherigen Beraterteam erbracht.

Über die Hotline können immer drei Personen gleichzeitig beraten werden. Es entstehen die üblichen Festnetzkosten.