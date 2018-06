Teddy tanzt traumhaft – und alle anderen auch

Das Geschenk, dass die Ballettschule Berna Uythof sich zum 20. Geburtstag gemacht hat, ist ein Stück, in dem ein Mädchen ein Geschenk bekommt – einen Teddy, der über Nacht lebendig wird. Das Revival von „Teddy, träume ich?“ hat am Samstagnachmittag das Publikum im Ravensburger Konzerthaus mit traumhaften Tanzszenen erfreut.

Das Wunderbare ist: alle dürfen mitmachen, auch die ganz Kleinen. Mit ein paar Schrittchen nach rechts und nach links bezaubern sie durch ihre kindliche Freude, dabei zu sein auf der großen Bühne. Da wird dann auch mal ins Dunkel des Konzertsaals geschaut auf der Suche nach vertrauten Gesichtern. Darf man winken? Aber dann wird wieder getanzt, rund um das Geburtstagskind, während die Tafel gedeckt und die Geschenke hereingeholt werden.

Für einen Teddy scheint das Geburtstagskind fast schon ein wenig groß, aber in der Nacht findet eine wundersame Verwandlung statt, Sessel und Tisch beginnen zu tanzen, auch die Fenster werden von der Bewegungslust erfasst, und als der Tag anbricht, ist aus dem kleinen Teddy ein großer Teddy geworden, der einige Überraschungen auf Lager hat.

Verwandte leben in der Tüte

Gärtnerinnen kümmern sich um Knospen, die aufspringen und sich entfalten, ein Bienchen nähert sich, gefolgt von anderen und schon bald bevölkert ein ganzer Schwarm die Bühne mit gelbschwarz gestreiften Röckchen. Auf die Frage des Geburtstagskinds: „Hast du auch Verwandte?“, antwortet der Teddy mit der samtweichen dunklen Stimme von Brian Lausund: „Ja, ganz viele!“ Sie leben in einer Tüte, und es handelt sich – du meine Güte! – um Gummibärle, die ihre Hände in die Hüften stemmen, sich drehen und mit dem Po wackeln.

In der Jubiläumsbroschüre beschreibt Berna Uythof, wie sie am 30. April 1993 den Kaufvertrag für die Ballettschule unterschrieben hat – zwischen Hauptgang und Dessert im Restaurant La Gondola. Die erste eigene Produktion „Teddy, träume ich?“ fand zwei Jahre später im Konzerthaus statt. In fünf Aufführungen rund um den 30. April 2013 hat Berna Uythof den Zauber des Anfangs wieder aufleben lassen.

Das Publikum ging begeistert mit und folgte dem Mädchen und ihrem Teddy bereitwillig nach Holland, Irland, Spanien, in die Ukraine – und ins Restaurant. Zwei kleine Kellner trafen Vorbereitungen, eine Köchin schwang den Löffel und rührte im Topf mit Gelb gekleideten Pasta-Mädchen, und dann schwebten die Tomatenmädchen heran, in roten Ballonkleidchen mit applizierten Basilikumblättern.

Nach der Pause erklärte das Geburtstagskind dem aufmerksam lauschenden Teddy, wie es in der Tanzschule zugeht. Man sah Mädchen an einer Stange üben, und dann zeigten die jungen Frauen, was sie können. Fließend die Bewegungen zu einem Film, in dem Wellen über den Strand rollen, berührend das Solo der Frida K, die nach einem Unfall bei jeder Bewegung unter Schmerzen litt, mitreißend der Rhythmus einer Gruppe furios steppender Frauen. Vor einem Wolkenhimmel tanzten Mädchen Spitze und wurden, in ihren luftigen weißen Kleidern, selbst zu Wolken.

Es gab Applaus nach jeder Nummer und einen großen Schlussapplaus für die vielen großen und kleinen Tänzerinnen, für Lehrerinnen und Helferinnen, vor allem aber für Berna Uythof, die seit 20 Jahren mit ihrer Ballettschule das Leben in Ravensburg bereichert.