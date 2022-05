Technisches Gymnasium lädt ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn Du in der 7. Klasse bist und Dich für Technik interessierst, könnte ein Schulwechsel in Klasse 8 an unser Technisches Gymnasium genau das Richtige für Dich sein. Lange hat die Pandemie auch das schulische Leben stark beeinträchtigt. Die Türen blieben für Außenstehende verschlossen. Am 30. Mai 2022 lädt die Gewerbliche Schule Ravensburg ab 17 Uhr aber nun dazu ein, einmal persönlich vorbeizuschauen. In Zeiten, in den Technik eine immer größere Rolle in unserem Alltag einnimmt, möchten wir Sie und Euch über die Möglichkeit eines Wechsels informieren. Du und Deine Familie sind herzlich willkommen.