In der Küche eines Restaurants an der Friedrichstraße hat das Fett einer Friteuse am Freitagvormittag Feuer gefangen. Dabei verletzte sich laut Stadtbrandmeister Louis Laurösch ein Mitarbeiter der Restaurantküche am Kopf und am Arm. Dieser ist daraufhin ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt worden. Er hatte nach der Reinigung die Friteuse befüllen wollen, als es zur der Explosion kam. Laurösch geht davon aus, dass ein technischer Fehler der Friteuse Schuld an dem Brand ist.