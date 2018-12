In der Oberschwabenklinik in Ravensburg hat es am Dienstagvormittag einen Brandalarm gegeben. Wie Feuerwehrsprecher Pascal Bachmann mitteilte, handelte es sich dabei allerdings um einen so genannten Täuschungsalarm, ausgelöst durch einen technischen Defekt.

In letzter Zeit habe es öfter Fehlalarme in der OSK gegeben, sagte Sandra Kratzer, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.