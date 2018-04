Technische Werke schaffen Parkwärter ab

Wer künftig in der Marienplatz-Tiefgarage oder in den Parkhäusern Bahnstadt oder Rauenegg seinen Wagen abstellt und womöglich seinen Parkchip oder die Parkkarte verliert, kann mit seinem Anliegen nicht mehr zum Parkwärter gehen. Parkwärter wird es dort nämlich keine mehr geben.

Zumindest keine leibhaftigen. Stattdessen kann man ab Juli per Knopfdruck über eine Sprach- oder Videoverbindung mit jemandem Kontakt aufnehmen, der einem dann aus der Patsche helfen soll.

Hintergrund: Weil zum 30. Juni der Vertrag mit dem zuständigen Dienstleister ausläuft, übernehmen die Technischen Werke Schussental ab 1. Juli auch die operative Geschäftsführung der Marienplatz-Tiefgarage sowie der städtischen Parkhäuser Rauenegg, Bahnstadt und Oberamtei. Für deren technische und kaufmännische Betriebsführung sind die TWS bereits seit 2001 zuständig. Künftig obliegt ihnen auch Überwachung, Reinigung und Kundenbetreuung der vier Parkhäuser in Eigenregie.

Früher hat im Parkwärterhäuschen in der Marienplatz-Tiefgarage 24 Stunden jemand nach dem Rechten gesehen; die Häuschen in den Parkhäusern Rauenegg und Bahnstadt sind von 10 bis 18 Uhr besetzt. Die Parkwärter sind für die Kunden da, wenn’s irgendwelche Fragen oder Probleme gibt, und überwachen die Ein- und Ausfahrten. Außerdem sind sie für die Reinigung der Parkflächen und den Winterdienst zuständig und kontrollieren die Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof und in Weißenau.

Im Zuge der Marienplatz-Tiefgaragen-Sanierung wird nun der dortige Parkwärterbereich „umgebaut und angepasst“, sagt André Bohlmann von den TWS. In den anderen Parkhäusern soll der tägliche Betrieb ebenfalls „neu organisiert“ werden. Im Klartext bedeutet das: Ab Juli gibt es in Rauenegg, Bahnstadt und Oberamtei keine Parkwächter mehr. In Zukunft werden die TWS-Mitarbeiter nur noch zur Kontrolle und bei Störungen vorbeikommen. Will sagen: Streikt beim Rausfahren die Schranke oder fällt das Licht aus, ist ein Videoanruf auf Knopfdruck angezeigt. Entweder, verspricht Bohlmann, werde dann „von dort direkt Hilfe geschickt“. Oder das Problem lasse sich „über digitalen Fernzugriff lösen“.

Neuer Leitstand

Denn die TWS planen, einen Leitstand für Gas, Wasser und Strom aufzubauen und auf diese Weise ihre Netze „rund um die Uhr zu beobachten“. Von dort aus sollen künftig auch die vier Parkhäuser überwacht und betreut werden.

Darüber hinaus will man vor der Wiedereröffnung der Marienplatz-Tiefgarage die dortigen Toiletten beim Aufzug vergrößern: Statt wie bisher zwei soll es an dieser Stelle dann insgesamt vier plus ein Behinderten-WC geben.