Technikbegeisterte bauen Sonderfahrzeug aus

Einen neuen und größeren Einsatzleitwagen (ELW) für den DRK Kreisverband Ravensburg konnte Kreisbereitschaftsleiter Patrick Richter am 23. Mai mit seinem Stellvertreter Simon Sonntag in Dienst stellen.

Das Fahrzeug ersetzt einen 15 Jahre alten Transporter, welcher vom Platz für das ganze Equipment zur Einsatzleitung grenzwertig und zudem nicht mehr zeitgemäß war.

Dank vielen fleißigen ehrenamtlichen Händen wurde das Fahrzeug neu lackiert, foliert, umgebaut und angepasst. Des Weiteren wurde die Funk- und Arbeitsplatztechnik mit Schnittstellen zur Integrierten Leitstelle, Feuerwehr und Landratsamt eingebaut und ausgestattet.

Grundlage für den neuen Einsatzleitwagen ist ein Mercedes-Benz Sprinter Kasten 316 CDI. Eine moderne und zudem sichtbare Beklebung im Rotkreuz-Design, sowie eine zeitgemäße Sondersignalanlage für die eigene Sicherheit waren eine der grundsätzlichen Änderungen am äußeren Aussehen des Fahrzeugs. Darüber hinaus spendete die Firma Hymer aus Bad Waldsee eine Markise, die für einen trockenen und schattigen Arbeitsplatz am ELW sorgt. Im Innenraum wurde der vorhandene Ausbau der Firma Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH auf die eigenen Bedürfnisse angepasst. So wurde beispielsweise die Beleuchtung auf LED umgerüstet und die Steckdosen mit USB-Anschlüssen ausgerüstet. An insgesamt vier Arbeitsplätzen können die Führungskräfte und -gehilfen nun mit modernen Mitteln die Einsatzleitung vor Ort kompetent unterstützen.

Eingesetzt wird das Fahrzeug als Einsatzleitwagen in der Führungskomponente der 1. Einsatzeinheit im Landkreis Ravensburg, sowie bei größeren Sanitätswachdiensten in und um Ravensburg.

Da das DRK keine öffentlichen Zuschüsse oder Hilfen des Landes bekommt, obwohl es, wie bereits erwähnt, das Führungsfahrzeug der ersten Einsatzeinheit des Landkreises Ravensburg darstellt, musste eine wirtschaftliche Lösung her, die zugleich den aktuellen Erfordernissen entspricht.

Ein Kostenrahmen von rund 45000 Euro wurde für die Beschaffung und notwendigen Umbauarbeiten veranschlagt. Dieser konnte eingehalten werden. Damit liegen die Kosten bei einem Drittel eines üblichen Neufahrzeuges mit einem solch spezifischen Innenausbau.